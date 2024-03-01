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南加香港商會32周年慶 商界領袖歡聚迎龍年

洛杉磯訊
南加州香港商會會長鄧偉信(前排右五)、香港商會行政副總裁及晚宴主席鄭錦年(後排右五)、中國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林(前排左六)、香港駐三藩市經濟貿易辦事處處長曾舜雯(後排右三)、香港貿發局洛杉磯代表黃沛芝 (前排左五)、活動主贊助方Leech Tishman Fuscaldo & Lampl, LLP的 William F. Bresee(前排左四)與香港商會眾理事合照。（南加州香港商會）
南加州香港商會會長鄧偉信(前排右五)、香港商會行政副總裁及晚宴主席鄭錦年(後排右五)、中國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林(前排左六)、香港駐三藩市經濟貿易辦事處處長曾舜雯(後排右三)、香港貿發局洛杉磯代表黃沛芝 (前排左五)、活動主贊助方Leech Tishman Fuscaldo & Lampl, LLP的 William F. Bresee(前排左四)與香港商會眾理事合照。（南加州香港商會）

加州香港商會(Hong Kong Association of Southern California) 2月24日(星期六)於聖蓋博希爾頓酒店(Hilton Los Angeles/San Gabriel) 慶祝第32週年新春晚宴，與一眾商界領袖及會員迎接龍年來臨，祝願龍年新春，好運亨通，事業蒸蒸日上。

南加州香港商會會長鄧偉信表示：「我很高興看到會員之間的協同作用。會員之間的密切聯繫在實現我們的目標方面發揮了關鍵作用。」他對會員的積極參與表示感謝，並指出他們的集體努力對商會的增長和繁榮做出了重要貢獻。在鄧偉信的領導下，商會致力於促進南加州和香港之間貿易的合作溝通、商業和經濟聯繫，持續成為專業人士和企業家的聚集地。鄧偉信鼓勵會員繼續積極參與，強調在應對不斷變化的商業環境中合作的重要性。

衣香鬓影的晚宴由精彩醒獅掀開序幕，嘉賓拍賣競投豐富獎品，包括名表鑽飾、美容療程、洛杉磯酒店住宿及國泰航空洛杉磯至香港來回商務機票。前香港小姐林穎嫺Wing Lam獻唱多首經典懷舊金曲; 現場表演樂隊將晚宴氣氛推向高潮，使歡樂的氣氛彌漫在舞池其中，嘉賓盡慶而歸。

晚宴獎品豐富，包括國泰航空公司贊助的洛杉磯至香港來回商務機票、GEMORIE 贊助Longines、Tissot等知名品牌名表及手飾等多項豐富獎品。

南加州香港商會精彩醒獅掀開第32週年新春晚宴序幕。（南加州香港商會）
南加州香港商會精彩醒獅掀開第32週年新春晚宴序幕。（南加州香港商會）
美國聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）與南加州香港商會會長鄧偉信(右一)及香港...
美國聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）與南加州香港商會會長鄧偉信(右一)及香港商會行政副總裁、晚宴主席鄭錦年(左二)與香港商會理事Claudia Lin (左一) 合照。（南加州香港商會）

香港 加州 南加

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