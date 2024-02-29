「香港：自由的最後日子」 好萊塢上映紀錄震撼體驗

多名觀眾與導演一同在紅毯上合影。（記者張庭瑜/攝影）

知名導演克萊默（Charles Kramer）與弗萊克（Sean Fleck）共同執導的紀錄片「香港 ：自由的最後日子」（Hong Kong - The Final Days of Freedom）2月28日在好萊塢 著名的中國劇院（TCL Chinese Theatre Hollywood）舉辦獨家放映會，影片透過深入探討2019年香港因引渡法案引發的抗議活動及其後實施的國安法，細緻呈現香港人爭取民主自由的不屈鬥爭歷程。劇終時現場響起熱烈掌聲，許多觀眾與導演握手致意。

透過針對抗議者、學者、政治家和活動家的訪談，紀錄片展示國安法如何將香港國際金融中心轉變為一個受到中國嚴格監控的社會。影片中，支持民主運動的香港市民李卓人、香港社運人士褚時健、學民思潮/異議項目的Frances Hui、香港觀察家蕭越、政治家與記者毛孟靜；銅鑼灣書店的林榮基、洛杉磯香港論壇的林查理、前線抗議者Ray Ray、社會民主連線的陳葦瑩等人，以及中共 問題特別委員會的幾位國會議員，包括Carlos Giménez、Mike Gallagher、Michelle Steel、Raja Krishnomoorthi和Jake Auchincloss，分享他們對於香港當前局勢的觀點與感受。

導演弗萊克分享了對香港抗議活動的感受，更描述這段經歷為他人生中最震撼、最恐慌和最悲傷的時刻。他呼籲觀眾深入了解數百萬香港人如何目睹他們所愛的城市，在國家安全法實施後變成了一個反烏托邦的夢魘。弗萊克回憶起，他2014年首次訪問香港時，就愛上了這裡的文化和魅力。2019年的抗議活動給了他一個機會，講述這座城市轉變的故事。

對於拍攝過程中遇到的挑戰，如被警察用胡椒噴霧攻擊等，使得拍攝受阻。他對香港現在的情況感到失望，認為城市失去了以前的活力。但他強調，民眾不應該失去希望，香港的故事還沒有結束，大家應該繼續發聲，講出中國對香港、台灣和維吾爾人的影響。對於他的紀錄片能在好萊塢TCL中國劇院上映，弗萊克覺得像是夢想成真，他感謝所有支持他們電影的香港人。他說，這部片子的目的是提醒大家關注香港的處境，並展示不同政黨在這個問題上的合作。

香港觀眾張先生從朋友處得知這部紀錄片，並因自己曾參與抗議活動而特別前來觀影。他對於片中所展現的香港人對自由的追求深感共鳴，認為這些抗議活動不僅是香港歷史上最大規模的示威，更反映人民對自由的渴望及對國安法對自由限制的擔憂。