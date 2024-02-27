南加州政大校友會 歡慶新年元宵佳節

會長張芊郁表示，每一位校友的參與都為此次聚會增添了溫馨與喜悅，共同營造慶祝新年和元宵佳節的熱鬧氛圍。（記者張庭瑜/攝影）

國立政治大學南加州 校友會2月24日（週六）在蒙羅維亞市（Monrovia）總鋪師餐廳舉行2024新春聯歡會，邀請旅居大洛杉磯 地區政大校友及其眷屬們共同慶祝新年與元宵佳節，促進校友之間的情感聯繫。席開八桌，氣氛熱烈。

駐洛杉磯經濟文化辦事處副處長張正育、組長鄭如惠、副領事曾郁祺及洛僑中心副主任鄭心茹等與會，值得一提的是，張正育、曾郁祺及鄭心茹均為政大校友。活動期間，校友會也向廖達朗學長頒發榮譽校友獎狀，以表彰他對校友會的貢獻與支持。會上還有猜燈謎、抽紅包等助興活動，增添了喜慶與歡樂。

2024年度校友會會長張芊郁表示，她來美國生活兩年半，透過臉書社團找到政大南加 州校友會，校友會舉辦的許多活動，包括稅務和專業發展講座，幫助她適應新生活。約半年後，她加入了校友會理事會，兩年後當選為會長，開始為社群服務。此次聚會受到熱烈回應，許多校友是疫情後首次參加校友會現場活動，報名踴躍，甚至追加了桌數。她強調，校友會將延續前會長的精神，進一步拓寬校友會活動的年齡層，並增加年輕理事的比例。理事會致力於2024年度目標，促進經驗與智慧的傳承，並為校友們提供更多元化的活動。