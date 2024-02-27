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南加勝利谷三囚犯 打死獄友加刑19至20年

聖伯納汀諾訊
內陸勝利谷聯邦監獄三名犯人涉嫌毆打獄友致死再加刑。（警方提供）
內陸勝利谷聯邦監獄三名犯人涉嫌毆打獄友致死再加刑。（警方提供）

據報導，內陸勝利谷（Victorville）聯邦監獄三名囚犯於2013年在獄中毆打一名獄友致死，26日再獲刑19至22年刑期。

據檢察官稱，三名犯人分別是來自河濱的40歲帕蒂諾（Aurelio Patino）、聖地牙哥的魯伊茲（Christopher Ruiz），以及來自洛杉磯的42歲維勒加斯（Jose Villegas）。於2013年10月1日殺害38歲獄友桑切斯（Javier Sanchez），在2023年初被控犯有二級謀殺罪。

遭毆打致死的桑切斯因毒品罪被判處10年徒刑。據聯邦檢察官辦公室表示，桑切斯涉嫌在向幫派上級匯報的資金中私吞。

犯人帕蒂諾當時因擁有槍枝和彈藥被判處16個月刑期，魯伊茲因勾結罪和毒品有關的指控被判處10年監禁，維勒加斯則因涉及毒品命案被判處15年監禁。

在此次判決中，魯伊茲和維勒加斯被判處19年的聯邦監獄刑期，而帕蒂諾則被判處22年。

審判中，三名犯人辯護律師表示，毆打事件發生在監獄的娛樂場所。代表魯伊茲的辯護律師魏恩伯格（Melissa Weinberger）告訴陪審團，監獄中的犯人頭目指示三人毆打受害者，但不是殺害對方。魏恩伯格將這起殺人事件描述為一場意外。她補充說，根據一名牢犯證人的說法，其中一名攻擊者不斷回頭看，等待獄警衛阻止他們。

監獄 毒品 洛杉磯

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