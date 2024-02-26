為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

洛杉磯 縣華人 聚居地丁胖子廣場附近，農曆春節期間發生華人群毆事件，引起很大反響，目擊者現場記錄完整視頻，衝突場面非常火爆。有人說群毆是為爭奪免費食物，但這種說法很快被闢謠；南加律師分析事發經過，指出這起群毆事件，是車費糾紛導致。

事件發生在2月17日，根據律師劉龍珠提供的消息，當事人是一家三口走線 人，被打一方是接送走線人的司機，17日是雙方第二次發生肢體衝突，此前他們曾打過一架。知情者描述，司機先前接送一家三口走線人到洛杉磯，雙方因車費糾紛發生爭執，雙方那時就曾發生激烈衝突。2月17日，走線人前往丁胖子廣場領取免費食物，再次碰到司機，又開始拳腳相加。

從目擊者記錄的視頻畫面，雙方肢體衝突一度失控，不少華人在一旁圍觀，也有人勸架。另一段視頻顯示，打架地前方，有義工在整理準備分發的免費食物，他的背後就是熱鬧人群，正打得難解難分。這起事件引發華人圈熱議，有人認為，華人同胞內鬥，在美國大打出手，丟盡國人的臉。也有人同情，都是可憐的人，在異鄉生活不易所迫。

根據劉龍珠的消息，雙方因車費問題各執一詞。司機指出，接送過程中，客戶提出額外需求，比如前往超市購買東西等，應支付額外費用，但走線人到達目的地後，認為車資太貴，要求減價，雙方討價還價，演變成打架。走線人的說法是，司機要求半路加價，如果不加價，就把他們一家三口趕下車。

劉龍珠認為，雙方維護各自立場的說法互不矛盾，無論哪一種說法屬實，都反映洛杉磯目前的社會現狀。他指出，最近一段時間，走線到洛杉磯的華人很多，接送司機和走線人關於車費的爭吵，幾乎每天都會發生，不少做這行的司機，也是之前的走線人。他們為謀生 ，司機內部「很卷（指競爭激烈）」，接送價格壓得很低，各種矛盾層出不窮。

更重要的是，光天化日發生群架鬥毆，劉龍珠認為，這是洛杉磯地區治安惡劣的集中表現。加州法律明文規定，輕微打鬥，即使沒有人身傷害，也違反刑法第243條輕微打鬥罪，如果罪名成立，最高刑期6個月，罰款1500元；如果嚴重打鬥構成傷害，最高刑期4年，罰款1萬元；如是群毆，構成聚眾鬥毆罪，最高刑期4年，雙罪併罰最高刑期可達8年。

劉龍珠表示，丁胖子廣場的這起打架事件，3人打1人，已構成聚眾鬥毆罪，依法應受重罰。為何這幾名華人無視法律，眾目睽睽下仍然大打出手，根本原因在於洛杉磯如今的執法環境，已演變成有法不依，縱容犯罪，類似打架事件沒有任何法律責任，打架自由的治安環境，讓人怵目驚心。

劉龍珠正在參選加州第49區共和黨眾議員，他表示，競選的重要原因，就是希望改變這樣的治安環境，如果競選成功，一定會要求相關部門嚴格執法，嚴懲違法犯罪分子，肅清社會風氣。他同時也提到，春節期間本來準備2000份盒飯回饋社會，但聽聞丁胖子廣場的打架群毆事件，決定取消分發免費食物計劃，避免人群聚集，導致類似事件再次發生。