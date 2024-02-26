電影院槍殺兩青年 南加河濱23歲男獲刑終身監禁

2021年在看電影時被槍殺的19歲Anthony Barajas（左）和18歲的Rylee Goodrich（右）。（柯洛那市警局提供）

2021年在南加州 華人聚居的柯洛那市（Corona）的電影院 槍殺兩名正在看電影青少年的河濱縣23歲男子Joseph Jimenez，26日獲刑終身監禁，不得假釋。

時年21歲的Joseph Jimenez在柯洛那市Crossings街的Regal Edwards電影院放映「無限殺戮日（The Forever Purge）」時，向正在看電影的19歲的Anthony Barajas和18歲的Rylee Goodrich開槍，導致兩人當場死亡。除終身監禁外，法官另向被告額外判處50年有期徒刑。

被告Jimenez在2023年12月的庭審中，被裁定神志清醒，沒有精神病。法庭這一裁決，為Jimenez兩項一級謀殺罪定罪掃清道路。被告同時被陪審團裁定潛伏殺人、非法持有槍枝和人身傷害罪。

被告辯護律師Charles Kenyon在法庭上辯稱，Jimenez在開槍時非理智狀態，他處於精神分裂症的痛苦中。這位辯護律師2023年在本案聽證時，曾向陪審團表示，Jimenez不是壞人，是精神分裂症，造成惡性後果。

在審判結案陳詞中，辯護律師試圖告訴陪審團，被告是因為「被聲音誤導」而開槍。「在電影院內，Jimenez認為別無選擇」，辯護律師還表示，被告「出於恐懼而採取行動，以保護朋友和家人」。