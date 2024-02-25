洛杉磯爆竹跑萬人齊聚 萌娃也有專屬跑道

一對雙胞胎同時抵達終點線。（記者趙健/攝影）

第46屆洛杉磯華埠 爆竹跑（L.A. Chinatown Firecracker Run）19日迎來精彩的第二天比賽，包括5公里跑及競走、10公里跑及競走，以及1公里兒童跑（Kiddie Run），吸引上萬名熱愛運動的民眾參與，現場熱鬧非凡。

記者趙健/後製

19日一早，華埠的百老匯 大道已經擠滿來自南加各地的民眾，不少人手推嬰兒車、攜帶愛犬，全家出動，其樂融融。 一些參與者表示，他們已是這項活動多年的「老顧客」，每年都會來這裡感受農曆新年氣氛。開場的鞭炮秀和舞龍舞獅隊的加油助威，都是其他同類活動上沒有的體驗。 此外，每年的獎牌上都印有不同的農曆生肖圖案，收集起來非常有趣。

上午8時開始，5公里跑準時開賽，幾千民參賽者一同衝過起跑線，場面十分壯觀。8時40分起，10公里跑步和競走也相繼開始，參賽者們全情投入，台下觀眾們也不停為選手們加油助威。

1公里兒童跑是每年爆竹跑的一大亮點。起跑線上，小選手們胸前掛著號碼牌，滿懷興奮和期待地準備迎接挑戰。當裁判發出起跑指令後，他們一個個飛奔而出，充滿活力。也有一些年齡較小的小朋友，在家人的陪同和鼓勵下，走完了全程。所有參與的小朋友們都可獲得龍年紀念獎牌、T卹、禮品袋和幸運紅包等禮物。