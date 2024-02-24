我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英智庫：美國宜促進歐洲對印太安全做出正式承諾

最新／南卡州共和黨初選 川普擊敗海理

加州參議員候選人饒影凡衝刺最後十天

記者楊青/阿罕布拉即時報導
饒影凡呼籲各黨派選民3月5日投她一票，她特別希望支持共和黨的選民可以考慮投票給中立民主黨的她。（記者楊青/攝影）
饒影凡呼籲各黨派選民3月5日投她一票，她特別希望支持共和黨的選民可以考慮投票給中立民主黨的她。（記者楊青/攝影）

3月5日加州地方初選進入倒數10天，加州第25區參議員候選人、蒙特利公園市議員饒影凡（Yvonne Yiu）全力衝刺選戰 ，其助選團隊24日元宵節當天在阿罕布拉競選總部舉行催票總動員大會師，誓言鼎力幫助饒影凡在初選中脫穎而出，順利進入11月決選爭取最後勝利。

經過數月的辛勤掃街和登門拜票，饒影凡對初選出線信心滿滿，同時呼籲各黨派選民3月5日投她一票，她特別希望支持共和黨的選民可以考慮投票給民主黨中間派的她，「因為在共和黨候選人無望的情況下，投票給共和黨無疑等同支持極左，浪費了選票」。

饒影凡表示，加州參議員第25選區擁有居民100多萬，民主黨人約佔48%，共和黨人約佔22%，其餘是小黨派或無黨派選民，因此，最終都會是民主黨人贏得該議席。她表示，加州初選的投票制度是不分黨派，簡單地說可以是「投人不投黨」，初選最高票的首兩名可以進入11月普選決出勝負，她目前最大的競爭對手來自同黨。

在此次加州第25區參議員選舉中，饒影凡是第一代移民，瞭解民生疾苦，而且她精通英語、普通話及粵語，善於與民眾溝通，這是她的競選對手無法做到的事情。饒影凡表示，作為民主黨中間派參選人，她樂意聽取民意，在她親身經歷的拜票過程中，她深深明白選民最關心的首要議題是治安，然後是槍枝管制及教育等。

上百位支持者和義工參加當天的誓師會。來自聖塔莫尼卡社區學院的張馳同學表示，他成為饒影凡助選義工的原因，是因為高度認同她的理念，包括公共治安、財產保護以及遊民和精神病患的安置等等。來自阿罕布拉的沈女士表示，她曾經在蒙特利公園市丁胖子廣場附近開店20多年，經歷了從當年晚上9點開門都沒問題到現在下午5點就得關門的巨大變化，她相信饒影凡的理念，真正為百姓著想，而且有效可行。

目前饒影凡獲得聯邦眾議員趙美心、加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、加州財務長馬世雲、加州眾議員方樹強、加州失業保險上訴委員伍國慶等背書支持，美國華人政治聯盟等團體也為她背書。

饒影凡表示，希望在初選倒數10天期間，以最大努力爭取更多不同黨派的選民支持。她將於3月5日晚上8時過後在競選總部與支持者等待開票結果，歡迎大家到場為她打氣。

有關饒影凡的競選資訊，請瀏覽：www.yvonneyiu.com

加州第25區參議員候選人饒影凡（Yvonne Yiu）及其團隊，24日元宵節當天...
加州第25區參議員候選人饒影凡（Yvonne Yiu）及其團隊，24日元宵節當天在阿罕布拉競選總部舉行催票總動員大會師，衝刺3月5日初選。（記者楊青/攝影）

加州 民主黨 共和黨

上一則

階進基金會元宵送暖 700家庭喜獲食材

延伸閱讀

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
阿州冷凍胚胎裁決惹議 川普表態支持試管嬰兒服務

阿州冷凍胚胎裁決惹議 川普表態支持試管嬰兒服務
阿州冷凍胚胎判決／共和黨陷政治困境 海理說法一日三變

阿州冷凍胚胎判決／共和黨陷政治困境 海理說法一日三變
美食樂園／Yelp評比2024最浪漫餐廳 加州19家上榜

美食樂園／Yelp評比2024最浪漫餐廳 加州19家上榜
中美關係指標 聖地牙哥動物園夏末迎熊貓

中美關係指標 聖地牙哥動物園夏末迎熊貓
喜見加州將立法嚴懲零元購竊賊

喜見加州將立法嚴懲零元購竊賊

熱門新聞

種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老
特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網