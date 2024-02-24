3月5日初選 洛縣橙縣首批150投票站開張

投票站工作人員，隨時幫助選民投票。（洛縣選務處）

洛杉磯 縣和橙縣 超過100家投票 站24日開門營業。民眾可以前往這些投票站進行初選投票。

這些投票站包含位於諾瓦克（Norwalk）的洛縣選務處（Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk），地址為：12400 Imperial Highway。洛杉磯縣境內24日共開啟了119家投票站，以鼓勵選民儘早投票。這些投票站的營業時間為上午10時至晚上7時。民眾可以上網查詢住家附近的投票站地址：locator.lavote.gov

對於那些錯過選民註冊的民眾，也可以前往投票中心進行註冊並投下「暫定票」（provisional ballot）。這種選票被放置在一個特殊的信封中，等選務處確定選民的投票資格後才算數。

3月2日，洛杉磯縣將開放更多投票站，預計共有超過600個投票站點。在3月5日的初選日，投票站點的營業時間將延長，為早上7時至晚上8時。

此外，洛杉磯縣有400個投票箱，選民可以將勾選好的選票投入其中。投票箱的位置也可以上網查詢：https://locator.lavote.gov/locations/vbm?id=4316&culture=en

在橙縣，2月24日開放了37個投票站，3月2日將額外開放146個投票站。民眾可以上網查詢橙縣投票站的位置：ocvote.gov/votecenter