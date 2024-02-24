我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英智庫：美國宜促進歐洲對印太安全做出正式承諾

洛杉磯華埠爆竹跑 騎車長跑健行年味濃

3月5日初選 洛縣橙縣首批150投票站開張

洛杉磯訊
投票站工作人員，隨時幫助選民投票。（洛縣選務處）
投票站工作人員，隨時幫助選民投票。（洛縣選務處）

洛杉磯縣和橙縣超過100家投票站24日開門營業。民眾可以前往這些投票站進行初選投票。

這些投票站包含位於諾瓦克（Norwalk）的洛縣選務處（Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk），地址為：12400 Imperial Highway。洛杉磯縣境內24日共開啟了119家投票站，以鼓勵選民儘早投票。這些投票站的營業時間為上午10時至晚上7時。民眾可以上網查詢住家附近的投票站地址：locator.lavote.gov

對於那些錯過選民註冊的民眾，也可以前往投票中心進行註冊並投下「暫定票」（provisional ballot）。這種選票被放置在一個特殊的信封中，等選務處確定選民的投票資格後才算數。

3月2日，洛杉磯縣將開放更多投票站，預計共有超過600個投票站點。在3月5日的初選日，投票站點的營業時間將延長，為早上7時至晚上8時。

此外，洛杉磯縣有400個投票箱，選民可以將勾選好的選票投入其中。投票箱的位置也可以上網查詢：https://locator.lavote.gov/locations/vbm?id=4316&culture=en

在橙縣，2月24日開放了37個投票站，3月2日將額外開放146個投票站。民眾可以上網查詢橙縣投票站的位置：ocvote.gov/votecenter

投票 洛杉磯 橙縣

上一則

洛杉磯華埠爆竹跑 騎車長跑健行年味濃

下一則

階進基金會元宵送暖 700家庭喜獲食材

延伸閱讀

洛杉磯華埠爆竹跑 騎車長跑健行年味濃

洛杉磯華埠爆竹跑 騎車長跑健行年味濃
南加柑縣台灣同鄉會喜迎祥龍新春

南加柑縣台灣同鄉會喜迎祥龍新春
美食樂園／Yelp評比2024最浪漫餐廳 加州19家上榜

美食樂園／Yelp評比2024最浪漫餐廳 加州19家上榜
LA藝博會吸引上百機構參與 華裔小藝術家作品亮眼

LA藝博會吸引上百機構參與 華裔小藝術家作品亮眼
洛縣3歲男童家中死亡 上半身有割傷

洛縣3歲男童家中死亡 上半身有割傷
洛杉磯華埠金龍遊行 華人迎新年壓軸大戲

洛杉磯華埠金龍遊行 華人迎新年壓軸大戲

熱門新聞

種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30

超人氣

更多 >
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老
特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網