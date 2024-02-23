會計師洪巍赴Google開講 分享科技業報稅實務
HYTC會計師事務所洪巍會計師上周應Google總部邀請，提供高科技產業雇員2024年稅務申報的實務分享。線上與現場約200位Google的同仁參與，提問與互動踴躍，除了基本的所得稅、贈與稅省稅技巧與退休金帳戶提撥之外，還說明了科技業常見的股票選擇權衍生的稅務議題與跨州遠端工作的報稅須知。日前喧鬧一時的矽谷女婿與岳父母財產糾紛事件，更喚醒了高收入者對財產信託保障的重視。
洪巍提醒，高科技雇員在加入新創公司時，常取得的限制型股票獎酬(Restricted Stock Award, 簡稱RSA)，在預期公司股票會大幅增長的前提下，建議可使用83(b) Election，將限制期股票增值的部分，由一般所得稅變更為長期資本稅的優惠稅率。
至於Google獎勵員工提供的限制型股票單位(Restricted Stock Unit, 簡稱RSU)，在提供勞務以換取股票的等待期間(Vesting Period)達成後，換取到實體股票的市價將被視為薪資課稅。日後要出售股票時，證券商往往因為不知道其取得股票的成本，將成本視為零而導致雙重課稅。建議有RSU的員工在出售股票時，務必取得RSU股票的補充資訊表(Supplemental Information)，方能將已納稅的股票成本放入稅表，避免雙重課稅。
對於選擇權(Incentive Stock Option)的執行，洪巍也提醒，執行時可能會牽動美國最低稅負制的計算。建議可透過選擇權執行的計算網站，衡量家戶所得稅與最低稅負制的稅額比較，考量稅負最節稅的方式。
洪巍也在演講中提供2024年相關的級距變動，除了個人所得稅標準扣除額提高為單人1萬4600元之外、退休金帳戶401K的提撥上限也增為2萬3000元與6萬9000元。退休金IRA帳戶因應SECURE 2.0法案，新增每年可提撥7000元；50歲以上可提撥8000元。贈與稅與遺產稅的扣除額，亦調高到1萬8000元與1361萬等。會計師建議可多加善用調升的扣除額進行稅務規劃，達到合法節稅的最佳效益。
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