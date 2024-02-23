會計師洪巍赴Google開講 分享科技業報稅實務

會計師洪巍應Google之邀，分享關於2024年高科技產業雇員稅務申報的實務經驗，吸引約200位Google員工線上與現場參與。（洪巍提供）

HYTC會計師事務所洪巍會計師上周應Google 總部邀請，提供高科技產業雇員2024年稅務申報的實務分享。線上與現場約200位Google的同仁參與，提問與互動踴躍，除了基本的所得稅、贈與稅省稅技巧與退休金 帳戶提撥之外，還說明了科技業常見的股票選擇權衍生的稅務議題與跨州遠端工作的報稅須知。日前喧鬧一時的矽谷女婿與岳父母財產糾紛事件，更喚醒了高收入者對財產信託保障的重視。

洪巍提醒，高科技雇員在加入新創公司時，常取得的限制型股票獎酬(Restricted Stock Award, 簡稱RSA)，在預期公司股票會大幅增長的前提下，建議可使用83(b) Election，將限制期股票增值的部分，由一般所得稅變更為長期資本稅的優惠稅率。

至於Google獎勵員工提供的限制型股票單位(Restricted Stock Unit, 簡稱RSU)，在提供勞務以換取股票的等待期間(Vesting Period)達成後，換取到實體股票的市價將被視為薪資課稅。日後要出售股票時，證券商往往因為不知道其取得股票的成本，將成本視為零而導致雙重課稅。建議有RSU的員工在出售股票時，務必取得RSU股票的補充資訊表(Supplemental Information)，方能將已納稅的股票成本放入稅表 ，避免雙重課稅。

對於選擇權(Incentive Stock Option)的執行，洪巍也提醒，執行時可能會牽動美國最低稅負制的計算。建議可透過選擇權執行的計算網站，衡量家戶所得稅與最低稅負制的稅額比較，考量稅負最節稅的方式。