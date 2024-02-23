停止種族理論禁令及跨性別政策 告坦密庫拉學區被否決

圖為坦密庫拉谷學區。（學區官網）

據報導，河濱高等法院一名法官於23日否決了要求法院命令停止坦密庫拉谷學區 推動的兩項爭議政策的請求。兩項爭議政策包括關鍵種族理論禁令和跨性別 通知政策。

河濱高等法院法官科恩（Eric Keen）23日（周五）上午否決了原告要求的停止坦密庫拉谷學區兩項爭議政策請求，法官在聽證會上未對裁決詳細解釋，裁決副本在當天也尚未立即提供。就在上周，法官科恩裁定該訴訟可繼續進行。該訴訟被視為關鍵種族理論禁令的一項重大挑戰。

科恩的裁決與先前另一位法官的做法形成鮮明對比。後者批准了加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）的要求，即禁止類似相同政策在奇諾谷學區執行，而其它學區包括茉莉塔谷學區以及橙縣一些學校也有類似政策。

目前針對法官科恩的裁決，尋求禁令的公共法律援助組織將提出上訴。聽證會結束後，公共法律援助組織律師薩瓦吉（Amanda Mangaser Savage）表示，「這個案子是否成功我們都會上訴，這是加州上訴法院真正需要決定的問題，為整個加州的高等法院設立一個先例。」她補充說，「是的，我們對今天的裁決感到失望，但對上訴的可能性感到興奮。」

坦密庫拉谷學區律師岡迪洛（Mariah Gondeiro）是來自茉莉塔「信仰和自由倡導者」組織成員，她表示，該訴訟被告，包括坦密庫拉谷學區教委會成員，在法律範圍內採取行動，「制定了符合學生和家長最大利益的政策」。她進一步表示，「我們同意法官裁決，並希望原告能放棄這個出於政治動機的訴訟。」

據悉，這起訴訟是由公共法律援助組織在2023年8月提起的，該組織針對坦密庫拉谷學區的一項決議提出挑戰。該決議在2022年12月以3比2的票數在教委會通過，禁止了對關鍵種族理論的教學，該理論由學者在1980年代設計，目的是解釋

結構性和種族差異如何在美國社會持續存在。同時，公共法律援助組織還對學區另一項政策提起訴訟，該政策在2023年8月以3比2的比例在教委會通過，要求學區一旦獲知學生自認是跨性別者，就要立即通知學生家長。