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停止種族理論禁令及跨性別政策 告坦密庫拉學區被否決

河濱訊
圖為坦密庫拉谷學區。（學區官網）
圖為坦密庫拉谷學區。（學區官網）

據報導，河濱高等法院一名法官於23日否決了要求法院命令停止坦密庫拉谷學區推動的兩項爭議政策的請求。兩項爭議政策包括關鍵種族理論禁令和跨性別通知政策。

河濱高等法院法官科恩（Eric Keen）23日（周五）上午否決了原告要求的停止坦密庫拉谷學區兩項爭議政策請求，法官在聽證會上未對裁決詳細解釋，裁決副本在當天也尚未立即提供。就在上周，法官科恩裁定該訴訟可繼續進行。該訴訟被視為關鍵種族理論禁令的一項重大挑戰。

科恩的裁決與先前另一位法官的做法形成鮮明對比。後者批准了加州檢察長邦塔（Rob Bonta）的要求，即禁止類似相同政策在奇諾谷學區執行，而其它學區包括茉莉塔谷學區以及橙縣一些學校也有類似政策。

目前針對法官科恩的裁決，尋求禁令的公共法律援助組織將提出上訴。聽證會結束後，公共法律援助組織律師薩瓦吉（Amanda Mangaser Savage）表示，「這個案子是否成功我們都會上訴，這是加州上訴法院真正需要決定的問題，為整個加州的高等法院設立一個先例。」她補充說，「是的，我們對今天的裁決感到失望，但對上訴的可能性感到興奮。」

坦密庫拉谷學區律師岡迪洛（Mariah Gondeiro）是來自茉莉塔「信仰和自由倡導者」組織成員，她表示，該訴訟被告，包括坦密庫拉谷學區教委會成員，在法律範圍內採取行動，「制定了符合學生和家長最大利益的政策」。她進一步表示，「我們同意法官裁決，並希望原告能放棄這個出於政治動機的訴訟。」

據悉，這起訴訟是由公共法律援助組織在2023年8月提起的，該組織針對坦密庫拉谷學區的一項決議提出挑戰。該決議在2022年12月以3比2的票數在教委會通過，禁止了對關鍵種族理論的教學，該理論由學者在1980年代設計，目的是解釋

結構性和種族差異如何在美國社會持續存在。同時，公共法律援助組織還對學區另一項政策提起訴訟，該政策在2023年8月以3比2的比例在教委會通過，要求學區一旦獲知學生自認是跨性別者，就要立即通知學生家長。

學區 加州 跨性別

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