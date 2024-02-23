兩隻中國大貓熊 夏末返回聖地牙哥動物園

兩隻中國大熊貓夏末返回聖地牙哥動物園。（San Diego Zoo）

在與中國最新一輪的保育合作中，加州 將率先迎來新一對中國大熊貓。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）宣布，已與中國野生動物保護協會簽署合作協議，並向美國魚類和野生動物管理局提交了許可申請。 據報導，兩隻大熊貓可能會在夏末抵達。

去年10 月對中國進行為期一周的訪問加州州長紐森 （Gavin Newsom）表示，「加州和中國有著深厚的文化和經濟聯繫，我們期待有機會再次歡迎這些標誌性的熊來到加州。從確保這一國寶的安全未來到應對氣候變化，我們很自豪能夠繼續我們為實現共同目標而共同努力的悠久歷史。」

去年11月在舊金山 舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，中國國家主席習近平表示，中國計劃向美國派遣新熊貓，作為兩國之間的「友誼使者」。紐森州長在10月訪問中國，期間他會見了習主席和其他中國高級官員，討論氣候行動與合作、促進經濟發展和旅遊業以及加強文化聯繫，隨後舉行了亞太經合組織峰會。