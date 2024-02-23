兩隻中國大貓熊 夏末返回聖地牙哥動物園
在與中國最新一輪的保育合作中，加州將率先迎來新一對中國大熊貓。
聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）宣布，已與中國野生動物保護協會簽署合作協議，並向美國魚類和野生動物管理局提交了許可申請。 據報導，兩隻大熊貓可能會在夏末抵達。
去年10 月對中國進行為期一周的訪問加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，「加州和中國有著深厚的文化和經濟聯繫，我們期待有機會再次歡迎這些標誌性的熊來到加州。從確保這一國寶的安全未來到應對氣候變化，我們很自豪能夠繼續我們為實現共同目標而共同努力的悠久歷史。」
去年11月在舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，中國國家主席習近平表示，中國計劃向美國派遣新熊貓，作為兩國之間的「友誼使者」。紐森州長在10月訪問中國，期間他會見了習主席和其他中國高級官員，討論氣候行動與合作、促進經濟發展和旅遊業以及加強文化聯繫，隨後舉行了亞太經合組織峰會。
加州希望這份公告能夠促進加州與中國之間的進一步交流與合作，事實上，在施瓦辛格（Schwarzenegger）州長、布朗（Brown）州長、已故聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein），以及紐森州長在擔任舊金山市長期間，加州與中國之間已經建立了牢固的夥伴關係。
上一則
南加香港校友會聯會理事就職禮熱鬧溫馨
下一則
FB留言