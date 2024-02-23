我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI雙面刃？他自爆曾受雇假冒拜登電話語音混淆選民

車險漲完換漲房險 伊州2大保險公司宣布漲價12%

兩隻中國大貓熊 夏末返回聖地牙哥動物園

記者丁曙／即時報導
兩隻中國大熊貓夏末返回聖地牙哥動物園。（San Diego Zoo）
兩隻中國大熊貓夏末返回聖地牙哥動物園。（San Diego Zoo）

在與中國最新一輪的保育合作中，加州將率先迎來新一對中國大熊貓。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）宣布，已與中國野生動物保護協會簽署合作協議，並向美國魚類和野生動物管理局提交了許可申請。 據報導，兩隻大熊貓可能會在夏末抵達。

去年10 月對中國進行為期一周的訪問加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，「加州和中國有著深厚的文化和經濟聯繫，我們期待有機會再次歡迎這些標誌性的熊來到加州。從確保這一國寶的安全未來到應對氣候變化，我們很自豪能夠繼續我們為實現共同目標而共同努力的悠久歷史。」

去年11月在舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，中國國家主席習近平表示，中國計劃向美國派遣新熊貓，作為兩國之間的「友誼使者」。紐森州長在10月訪問中國，期間他會見了習主席和其他中國高級官員，討論氣候行動與合作、促進經濟發展和旅遊業以及加強文化聯繫，隨後舉行了亞太經合組織峰會。

加州希望這份公告能夠促進加州與中國之間的進一步交流與合作，事實上，在施瓦辛格（Schwarzenegger）州長、布朗（Brown）州長、已故聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein），以及紐森州長在擔任舊金山市長期間，加州與中國之間已經建立了牢固的夥伴關係。

聖地牙哥動物園的大熊貓。（San Diego Zoo Wildlife Alli...
聖地牙哥動物園的大熊貓。（San Diego Zoo Wildlife Alliance）

加州 紐森 舊金山

上一則

南加香港校友會聯會理事就職禮熱鬧溫馨

下一則

停止種族理論禁令及跨性別政策 告坦密庫拉學區被否決

延伸閱讀

超出預估 報告：加州赤字增26%達730億

超出預估 報告：加州赤字增26%達730億
豪雨山體滑坡 海濱社區進入緊急狀態

豪雨山體滑坡 海濱社區進入緊急狀態
南加豪雨山體滑坡 海濱社區進入緊急狀態

南加豪雨山體滑坡 海濱社區進入緊急狀態
縱火案後 華埠社區聯盟要求禁止自駕車上路

縱火案後 華埠社區聯盟要求禁止自駕車上路
疫期遊民旅館費 聯邦只補助20天 加州要多花3億元

疫期遊民旅館費 聯邦只補助20天 加州要多花3億元
CHP協助大屋崙維安 5天逮捕71嫌犯

CHP協助大屋崙維安 5天逮捕71嫌犯

熱門新聞

種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22

超人氣

更多 >
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機
「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選