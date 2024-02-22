抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

哥倫比亞廣播公司 (CBS) 「60分鐘」節目前往拍攝的美墨邊牆缺口，已經被封。（ CBS電視台畫面）

位在加州 聖地牙哥，大批中國偷渡客 湧入的美墨邊境牆缺口被封了。當地第 49國會選區候選人、共和黨籍的凱特·門羅（Kate Monroe），自費購買帶刺鐵絲網修補缺口，包括攔截中國走線 客，試圖解決移民危機。根據哥倫比亞廣播公司報導，中國偷渡客從抖音(TikTok)得知該缺口。

海軍陸戰隊退伍軍人兼女作家門羅，在南部邊境的一個缺口處拉起了400 英尺長的鐵絲網，近幾個月來，該缺口因大規模移民過境而臭名昭著，導致鄉村地區到處都是垃圾和碎片。

該邊境口岸位於加州聖地牙哥以東約80英里處，靠近加州賈庫巴溫泉，因此被當地人稱為「聖猶大斷口」（San Judas Break），因為它靠近附近的同名墨西哥城鎮。缺口本身只有幾英尺寬，但該地點一直是中國公民的熱門過境點，自本周一以來已有至少450人通過該缺口。

候選人門羅告訴媒體，她厭倦了政客們談論邊境問題卻不採取任何行動。她在一份聲明中指出，「令我震驚的是，我們無法保護那部分牆，就好像它是一個巨大的開口一樣。」

「感謝上帝，亞馬遜出售刀片刺網，」她補充道。「我希望美國人意識到，你不必等待別人來做你能做的事情。」

哥倫比亞廣播公司 (CBS) 「60分鐘」節目日前的專題報導指出，中國走線大軍是從墨西哥邊境非法進入美國成長最快的群體；美國海關邊境保護局(CBP)報告稱，自西南邊境非法湧入美國的中國公民人數創下歷史新高，去年在西南邊境被捕的中國人數激增至3萬7000名，是兩年前的50倍。報導指出，其中許多人利用抖音獲得偷渡走私者指示，成功掌握到美墨邊境缺口。「60分鐘」片段訪問了幾位從南部邊境入境的中國人，其中多人表示是按抖音發布的明確指示成功進入美國。

世界日報「世說新聞」團隊去年曾前往該缺口採訪發現，該缺口當時的鐵絲網已遭剪斷。 門羅只是補強缺口的鐵絲網。

對於設置刀片鐵絲網攔截中國偷渡客，南加州華人社區亦有兩種觀點。阿罕布拉的朱女士表示，偷渡客給邊境州特別是邊境小鎮帶來了巨大負擔，治安、衛生、食宿、交通，無不受到影響，嚴重影響了當地居民的生活品質和社會秩序，政府不能視而不見。因此，德州政府在邊境河岸上設置了路障，阻擋走線人。後來，政府又租用大巴士將走線人運送到民主黨主政的州市，特別是那些通過決議成為「庇護州」和「庇護市」的地區。事實上，當一車又一車偷渡客被送達後，民主黨政府也不堪負荷，例如紐約市，不得不改變政策。