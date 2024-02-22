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歡慶元宵節 東谷華美協會為小學生舞龍

河濱訊
東谷華美協會舞龍隊表演中。（黃樹梧提供）
東谷華美協會舞龍隊表演中。（黃樹梧提供）

南加內陸河濱縣東谷華美協會（Eastvale Chinese American Association,ECAA）近日到科洛那-諾可聯合學區（CNUSD）一所小學表演傳統舞龍，與學生和教職員們一起迎賀新年，並與學生們一起合影留念。

據東谷華美協會創辦人黃樹梧提供消息，洛薩公園小學（Rosa Parks Elementary School）是東谷市區一所雙語學校。近日，受校長巴括（Melissa Bako）與校學生家長會會長瑞格彼（Charlene Rigby）盛情邀請，ECAA舞龍俱樂部負責人顏忠義，集合舞龍隊成員，在東谷元宵節慶嘉年華中有精彩舞龍表演，受到社區居民歡迎。雖然這些成員都有自己工作或上課，但經過電話告知後，都欣然抽同意抽出時間為小學生們表演。

舞龍隊成員在2月21日（周三）晨7時半都集合在小學，為在場的約920名學生表演華人傳統舞龍。雖然近日一直降雨，但表演前意外出現晴天，太陽也出來了。當校長宣布新年慶典開始後，由十餘人舞動的金龍在鑼鼓聲中穿梭跳躍。舞龍隊員通過奔跑、跳躍、穿行、滾翻等動作，在眾多學生前表演了近20分鐘，獲得學生們歡呼和掌聲。結束後，舞龍隊還與學生們合影留念，學生及教職員們都依依不捨，而舞龍隊員們也代表ECAA為社區做了一次義務奉獻。

東谷華美協會舞龍隊表演後與學生合影。（黃樹梧提供）
東谷華美協會舞龍隊表演後與學生合影。（黃樹梧提供）

南加 學區 華人

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