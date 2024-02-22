歡慶元宵節 東谷華美協會為小學生舞龍

東谷華美協會舞龍隊表演中。（黃樹梧提供）

南加 內陸河濱縣東谷華美協會（Eastvale Chinese American Association,ECAA）近日到科洛那-諾可聯合學區 （CNUSD）一所小學表演傳統舞龍，與學生和教職員們一起迎賀新年，並與學生們一起合影留念。

據東谷華美協會創辦人黃樹梧提供消息，洛薩公園小學（Rosa Parks Elementary School）是東谷市區一所雙語學校。近日，受校長巴括（Melissa Bako）與校學生家長會會長瑞格彼（Charlene Rigby）盛情邀請，ECAA舞龍俱樂部負責人顏忠義，集合舞龍隊成員，在東谷元宵節慶嘉年華中有精彩舞龍表演，受到社區居民歡迎。雖然這些成員都有自己工作或上課，但經過電話告知後，都欣然抽同意抽出時間為小學生們表演。