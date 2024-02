95歲名演員吳漢章 好萊塢中國戲院按手印

著名華裔演員吳漢章(James Hong)21日在好萊塢中國大劇院外的水泥地上打手印,慶祝他的職業生涯70年和95歲生日。(NBC4截圖)

著名華裔演員吳漢章(James Hong)21日在好萊塢 中國大劇院(TCL Chinese Theatre )的水泥地上打手印,慶祝他職業生涯70年和95歲生日,他參與配音的新片「功夫熊貓4」也即將上映。

吳漢章在家人攙扶下將手腳印在大戲院門前的水泥上,這不僅是他個人的勝利,也是少數族裔的勝利。對好萊塢來說,尤其是一個歷史性時刻。在經常因缺乏多樣性而受到批評的好萊塢娛樂產業,吳漢章被認可,代表著時代的進步和好萊塢更具包容性。

奧斯卡 獲獎電影製作人關家永(Daniel Kwan)和其搭檔Daniel Scheinert及女演員劉玉玲參加了吳漢章的按手印慶典。去年3月的奧斯卡頒獎禮上,關家永和搭檔Daniel Scheinert的影片「瞬息全宇宙」獲得最佳影片榮獲最佳導演獎和最佳原創劇本獎,而吳漢章在片中扮演楊紫瓊的父親。劉玉玲和吳漢章都為「功夫熊貓」系列電影配音,包括將於3月8日首映的「功夫熊貓4」。

吳漢章出生於明尼亞波利斯(Minneapolis),父母是中國移民,他畢業於明尼蘇達大學土木工程專業,之後加入明尼蘇達陸軍國民防衛隊。在韓戰期間,吳漢章被派往阿拉巴馬州的Camp Rucker營接受訓練。因為在軍中他展示了表演實力,因此被留在營地負責現場表演,沒有被派到韓戰戰場。

韓戰結束後,吳漢章在1953年搬到洛杉磯,並在南加州大學完成工程學位。畢業後,他在洛杉磯縣擔任五年半的道路工程師,同時在業餘時間表演。吳漢章表示,1954年他的演藝生涯有了突破,出現在Groucho Marx的遊戲節目「你賭上你的生命」(You Bet Your Life)中,當時他模仿 Marx、James Cagney和其他人,因此喜獲大量粉絲來信,他也找到一名經紀人。

吳漢章是唯一一位與克拉克蓋博(Clark Gable)和Marx合作過的在世演員,他與蓋博1955年出演冒險電影「財富戰士」(Soldier of Fortune)。「瞬息全宇宙」是吳漢章主演的第五部獲得奧斯卡最佳影片提名的電影。其他幾部獲得提名影片有「Love Is a Many-Splendored Thing」、「The Sand Pebbles」、「唐人街」和「Bound for Glory」。

吳漢章的其他電影作品包括「Airplane」、「Big Trouble in Little China」、「黑寡婦」、「銀翼殺手」、「花木蘭」和「反斗智多星2」(Wayne's World 2)。他的電視作品包括「宋飛正傳」、「All in the Family」和「Perry Mason」。吳漢章是1965年創立East West Players的美國亞裔 藝術家之一,該組織尋求創造超越主流好萊塢傳統角色的角色,已成為全國首屈一指的亞裔美國劇院。