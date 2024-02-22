法國美食藝術演講會 橙縣華人興味盎然

「法國美食藝術」演講會，主講人和活動組織者合影，（左起）李慶芬、雲中君、尹大燕。（蔚藍人文堂）

龍年新春團聚，蔚藍人文堂與華美聯誼協會共同舉辦了一場「法國美食藝術」演講會，從巴黎的食色文化談到美食餐廳，讓現場聽眾有眼福、有口福、有耳福、有幸福感。活動在南加州橙縣 拉古納村（Laguna Woods Village) 舉辦，現場有200多人參加。

來自法國巴黎的主講人雲中君是法國社會科學高等研究院國際關係博士，旅居歐美30餘年，曾服役公職十年，派駐法國巴黎、荷蘭海牙、美國西雅圖、紐約等地，見多識廣，閱歷豐富，對世局有深刻而獨到的見解。他在蔚藍人文堂線上演講場場爆滿500人，累積許多忠實的聽眾。

雲中君從法國史上重大時期的美食特色，烹飪大師的美食理念、巴黎35家各領風騷的美食餐廳、法國各地區傳統美食等，讓大家更認識法國人「美食與藝術」的生活哲學。

華美聯誼協會會長尹大燕說：「華美聯誼協會和蔚藍人文堂很榮幸邀請遠從法國巴黎來的雲中君，為拉古納社區做一場公益演講。這不僅是一場法國美食藝術的實體演講，也是南加 州橙縣華人社區裡的盛事，感謝大家共襄盛舉。」

蔚藍人文堂活動執行長李慶芬說：「雲老師的線上講題內容從法國美食藝術及食色文化，到啟蒙運動，法國大革命，女權主義、拿破崙、蕭邦、梵谷與瑪塔哈里浪跡法國，每一埸主題都涵蓋了廣度與深度，但又不失趣味，令聽眾興味盎然，在在顯示了雲老師的博學與多聞。」

這場演講本著推廣藝文活動，回饋華人社區的初衷，得以實現。會後現場聽眾熱情地與主講人雲中君拍照留念，表達聽講心得，還有幸運兒抽獎得到蘭花盆景，在中國新年花開富貴、龍來好運！