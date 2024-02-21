我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀察輝達財報 那指連跌三日

美航託運行李漲到40元 同業恐跟進 哪家最便宜？

洛杉磯媒體人韓漪過世 享耆壽95歲

洛杉磯訊
洛杉磯資深媒體人韓漪過世享耆壽95歲。(家屬提供)
洛杉磯資深媒體人韓漪過世享耆壽95歲。(家屬提供)

洛杉磯新聞界耕耘逾30年的韓漪 (HAN Yi)，於2024年2月12日晨10時安詳往生，享耆壽95歲。家屬訂於3月1日星期五下午1至2時在玫瑰崗「華園」舉行告別式，恭請西來寺法師頌經，親友來賓致詞送行，次日下午1時火化，4月12日下葬於 Carnation Lawn。

抗戰時期韓漪生於南京，成年後加入中華民國海軍，轉戰於天生港、青島之間，駕駛同安、中澄等艦，執行舟山、嵊泗列島等撤退任務。1949駐守澎湖時冒險吊移港內的未爆水雷，退役後轉往台灣定居。

憑藉文筆與熱情，韓漪考進聯合報前身之一經濟時報擔任實習記者，深受王惕吾、劉昌平、黃仁等之栽培教導，先後擔任記者、社會小組召集人、經濟日報工商服務部經理等職。1979年退休來美，任洛杉磯生活資訊/買賣專欄社長。1985年發起成立南加州華人新聞記者聯誼會。1993美國中西部世紀水災時，他協助王惠蘭（時任洛杉磯世界日報社長）動員僑界賑災募款，幾周內籌得60萬美元，連同中華民國外交部赈助的40萬美元，由子韓一江代表飛往救世軍聖路易總部救濟災民。

韓漪家屬敬請親友參加3月1日下午１時在華園（Hua Garden）舉行的告別式，地址：Rose Hills Memorial Park（3888 Workman Mill Road, Whittier, CA）一號大門進入，右手第一條轉入華園停車場。

洛杉磯 中華民國 加州

上一則

橙縣收集風暴雨水 30萬人可用一年

下一則

洛杉磯市撥款380萬 保護泛海爛尾樓清除塗鴉

延伸閱讀

遭炸彈威脅 聯航紐瓦克飛洛杉磯航班緊急改降芝加哥

遭炸彈威脅 聯航紐瓦克飛洛杉磯航班緊急改降芝加哥
美聯航飛洛杉磯航班 驚現恐嚇紙條迫降

美聯航飛洛杉磯航班 驚現恐嚇紙條迫降
拜登募款達1.3億元 民主黨最吸金候選人

拜登募款達1.3億元 民主黨最吸金候選人
日本扇貝品嘗 在洛杉磯兩家華人餐廳舉辦

日本扇貝品嘗 在洛杉磯兩家華人餐廳舉辦
舊機油免費回收 並可獲全新濾油器及工具包

舊機油免費回收 並可獲全新濾油器及工具包
少數族裔女性 Maria Ramirez靠努力證明價值

少數族裔女性 Maria Ramirez靠努力證明價值

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
華裔導演王湘聖，用電影寫家族情書，將兩位來自台灣阿嬤跳舞、扳手腕等生活點滴，搬上了大熒幕。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱九旬台灣阿嬤當女主 影片提名奧斯卡

2024-02-14 21:55

超人氣

更多 >
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打

紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打
黃嘉千控夏克立家暴 加國鄰居目睹她臉有巴掌印、流落街頭

黃嘉千控夏克立家暴 加國鄰居目睹她臉有巴掌印、流落街頭