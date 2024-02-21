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美聯航飛洛杉磯航班 驚現恐嚇紙條迫降

記者邵敏／洛杉磯綜合報道
飛機被迫緊急降落在芝加哥機場後，乘客們正在下機。（乘客Rashad Robinson）
飛機被迫緊急降落在芝加哥機場後，乘客們正在下機。（乘客Rashad Robinson）

根據乘客和當地媒體的報道，2月21日（周三）早上，聯合航空（United Airlines）一架從新澤西（New Jersey）飛往洛杉磯的航班，廁所裡驚現一張炸彈威脅的紙條，警犬發現可疑行李。因存在安全威脅，這架飛機被迫緊急降落在芝加哥（Chicago）。

當地時間早上6時剛過，聯合航空1533號波音787飛機，從紐瓦克國際機場（Newark International Airport） 起飛，準備前往洛杉磯。

航班上的乘客Rashad Robinson在 X（以前稱為Twitter）上發文稱，飛機上的廁所里發現一張紙條，上面寫著炸彈威脅。考慮到安全隱患，該航班立即決定改飛往芝加哥奧黑爾機場（O’Hare Airport），並於當地時間上午7時44分安全著陸，乘客被帶下飛機。

據CBS2新聞報導，緝彈警犬K-9在飛機上發現一個可疑的袋子，當局部署機器人將這個袋子移除。CBS2報道指出，警方正在詢問持有這個行李的乘客。

對於這起正在發展中的新聞事件，聯合航空公司目前分享的資訊非常有限。該航空公司表示，由於潛在的安全問題，聯合航空1533號班機21日早上改飛芝加哥。航班安全著陸，並在抵達後與當地執法部門會面，乘客已下飛機，預計航班將於21日下午晚些時候飛往洛杉磯。

聯合航空飛往洛杉磯的航班，廁所里驚現一張炸彈威脅紙條。（KTLA5）
聯合航空飛往洛杉磯的航班，廁所里驚現一張炸彈威脅紙條。（KTLA5）

洛杉磯 芝加哥 新澤西

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