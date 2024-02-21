美聯航飛洛杉磯航班 驚現恐嚇紙條迫降

飛機被迫緊急降落在芝加哥機場後，乘客們正在下機。（乘客Rashad Robinson）

根據乘客和當地媒體的報道，2月21日（周三）早上，聯合航空（United Airlines）一架從新澤西 （New Jersey）飛往洛杉磯 的航班，廁所裡驚現一張炸彈威脅的紙條，警犬發現可疑行李。因存在安全威脅，這架飛機被迫緊急降落在芝加哥 （Chicago）。

當地時間早上6時剛過，聯合航空1533號波音787飛機，從紐瓦克國際機場（Newark International Airport） 起飛，準備前往洛杉磯。

航班上的乘客Rashad Robinson在 X（以前稱為Twitter）上發文稱，飛機上的廁所里發現一張紙條，上面寫著炸彈威脅。考慮到安全隱患，該航班立即決定改飛往芝加哥奧黑爾機場（O’Hare Airport），並於當地時間上午7時44分安全著陸，乘客被帶下飛機。

據CBS2新聞報導，緝彈警犬K-9在飛機上發現一個可疑的袋子，當局部署機器人將這個袋子移除。CBS2報道指出，警方正在詢問持有這個行李的乘客。