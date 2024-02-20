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餵食起衝突 南加男子被13條家狗咬死

洛杉磯訊
康普頓市一名男子被家中13隻狗圍攻致死（KTLA）
康普頓市一名男子被家中13隻狗圍攻致死（KTLA）

2月16日，南加康普頓(Compton)市一名男子被家中13隻狗圍攻致死，目前參與襲擊的13隻狗都已接受安樂死處理，以防對社區造成威脅。

根據主流媒體KTLA的報導，2月16日早上7時左右，35歲的男子庫珀(Dominic Cooper) 的屍體在他的家中被發現，地址在康普頓市索森大道(Thorson Avenue)和羅斯克蘭斯大道(Rosecrans Avenue) 交界處附近。據信，庫珀是被家中圈養的13隻狗圍攻致死，大約11至12個小時後，他的屍體才被發現。

洛杉磯縣警察局兇殺局（LASD Homicide Bureau）的戈麥斯（Michael Gomez）表示，攻擊發生前，庫珀正在餵狗，動物管制官員稱庫珀正在飼養和出售這些狗。戈麥斯指出，「他正在餵狗，此時一些狗之間可能起了衝突，它們最終攻擊並傷害了庫珀。」

2月20日，洛杉磯縣動物護理中心（Los Angeles County Animal Care）的貝爾頓（Don Belton）表示，所有參與攻擊的狗都已被安樂死。 洛杉磯縣動物護理中心還指出，案發現場發現了五隻成年鬥牛犬和八隻小狗。

貝爾頓在給 KTLA 的電子郵件中指出，「有證據表明所有在場的狗都與襲擊有關，因此所有狗都被安樂死。考慮到牠們對社區構成的潛在威脅，這一行動被認為是必要的。」

洛杉磯 南加

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