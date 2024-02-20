阿市政廳華人畫展 推廣藝術陶冶情操

陳薈民（左二）曾在多項主流繪畫比賽中拿獎。（陳薈民提供）

由華人 繪畫專家帶領的12人畫家、愛好者，目前正在南加州阿罕布拉 （Alhambra）市政大廳舉辦畫展。畫展組織者介紹，期間售出的畫作所得一部分將捐獻給阿罕布拉市府，用於藝術的推廣。

本次畫展為2024新春聯展「萬物自然得映」，12位繪畫者多為華人，由資深繪畫專家、教師陳薈民（Hermann Chen）組織和帶領。他介紹，本次共展出39幅作品，以水彩畫為主。展出時間為2月1日至2月29日期間的周一至周四，地點為阿罕布拉市府畫廊（111 S. 1st St., Alhambra）。陳薈民介紹，這是他率團第一次在市政廳辦展，很高興能與阿市政府合作。目前畫作已經賣出了三分之一，其中一部分收入將捐獻給阿罕布拉市。除了捐贈市府，陳薈民表示還希望通過此展讓更多華人了解繪畫藝術，陶冶情操。

本次參展的繪畫者中，有兩位繪畫成績斐然，曾在美國多項主流畫作比賽中榮獲大獎。一位即是陳薈民，他有50多年的繪畫教學經驗，在海內外舉辦過多場畫展。他熱衷於戶外寫生，2023年秋季參加Oceanside’s Plein Air Festival比賽，在全國200多位參賽者中脫癮而出榮獲三項大獎。其好友陳靖喬（Ginger Chen）也是一位出色的繪畫家，她30多年前從台灣移民美國，從小熱愛繪畫，是美國女藝術家協會（AWA），美國西部水彩協會（WWS）等主流畫家協會的「重量級會員」（signature membership）。她曾在2018、2019年連續兩年獲得San Clemente Paint Air寫生與速寫第一名。

其他參展者多是陳薈民的得意門生，也有出眾的繪畫能力和作品，他們雖都是中年後才開始追逐繪畫事業，但都十分勤懇，堅持不懈。