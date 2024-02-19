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富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

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富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

本報記者／洛杉磯即時報導
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

近日，台灣媒體以「富商砸億吃嫩模」為題熱炒樂立杯（Lollicup）及Karat創辦人提告曾經為該公司產品宣傳的台灣模特C女，指對方刑事欺詐與非法侵占等罪。本報記者為求證此事，聯繫樂立杯及Karat創辦人俞宗明（Alan Yu）。他並未否認涉及官司，並表示官司正在進行中，尚未有最終結果。希望司法能還他公道。

俞宗明表示，他在台灣的身分證名字是「施宗明」。不過台灣媒體報導時，將他實際年齡53歲，寫成62歲。部分報導中的標題也有誤，他是控告對方詐欺，且涉及民事與刑事。

俞宗明說，目前案件已經進入訴訟程序，被告名下資產被法院假扣押，「有蠻大一筆金額」。他不方便透露更多細節，一切需要以律師說明為準。俞宗明希望司法能夠還他一個公道。他進一步表示，等到判決有結果後，他可能會舉辦一個發布會，向媒體說明此事。

俞宗明還表示，在決定提告對方之前，在台灣聘請的律師曾勸他，「你確定嗎？台灣有錢人或知名人士，若涉及類似事件，都花錢消災。這個案子涉及金額較大，百分百會被台灣媒體大肆報導」。

據台灣媒體報導，2023年7月，原告俞宗明赴台灣拓展業務，認識28歲的被告C女。原告當時請被告擔任代言人，赴美國等地宣傳產品。二人因工作關係密集接觸，感情逐漸升溫，俞宗明因此興起與被告結婚的念頭。雙方自此以結婚為前提展開交往、陷入熱戀及發生關係。

據報導，交往發生變故後，原告向中華民國刑事警察局及台北地檢署提告，稱對方涉刑事欺詐與非法侵占等罪名。民事部分，原告要求台北法院判被告賠償1.1億元台幣（約350萬美元），並聲請對被告名下資產假扣押，已經由高等法院裁准。據報導，被告不服向最高法院提出抗告，但不影響假扣押。

本案原告、樂立杯、Karat創辦人Alan Yu。 (受訪人臉書）
本案原告、樂立杯、Karat創辦人Alan Yu。 (受訪人臉書）

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