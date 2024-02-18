尼克森總統圖書館 19日半價開放

在總統日假期，尼克森總統圖書館推出半價門票和一系列紀念活動。（abc7電視台）

橙縣 約巴林達市（Yorba Linda）尼克森總統圖書館 （Richard Nixon Presidential Library and Museum）將在19日（總統日）舉辦一系列活動，並推出門票半價優惠。

為慶祝總統日，從上午10時起，圖書館將安排系列活動。包括邀請扮演華盛頓（George Washington）、傑克遜(Andrew Jackson)、林肯（Abraham Lincoln）、格蘭特 （Ulysses S. Grant） 、羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）等前總統的演員，與遊客合影。上午11時，圖書館的東廳將舉行美國歷屆總統的教育性專題講座，為民眾講述他們的故事。

圖書館還宣布，前500名到訪的幸運遊客，將有機會享受免費的櫻桃派射擊遊戲，為節日增添樂趣。該圖書館19日將從上午10時開放至下午5時，讓大眾有足夠的時間參與這些特別活動。

雖然這一天通常被稱作總統日，但在法律層面，這個聯邦假日，仍以美國首任總統華盛頓的生日來定義。這個節日原本訂在2月22日，以紀念華盛頓的生日。然而，根據1968年的「星期一假期法」，這個假日被調整至每年2月的第三個星期一。而在80年代，隨著商家將華盛頓和林肯的生日促銷活動合併，「總統日」一詞開始廣為人知。儘管林肯的2月12日生日，從未被定為聯邦假日，但在加州 等地，該日仍被當作假日慶祝。

平時，尼克森總統圖書館的成人門票為16元，62歲及以上的年長者為12元，退伍軍人、大學生、高中生以及12至17歲青少年為10元，5至11歲的兒童為6元。現役軍人憑證可免費入場，4歲及以下兒童也免費。民眾如需獲取更多資訊或計劃前往參觀，歡迎撥打圖書館電話714-993-5075詢問。