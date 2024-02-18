我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中股將開紅盤 李強：以有力行動提振全社會信心

中船員金門海域亡 星學者：北京反應溫和或默認違法

南加迎新一輪降雨 多縣市發洪水警告

洛杉磯訊
自18日（周日）晚開始，一場新風暴將襲擊南加州地區，帶來持續數天的降雨天氣。（記者趙健／攝影）
自18日（周日）晚開始，一場新風暴將襲擊南加州地區，帶來持續數天的降雨天氣。（記者趙健／攝影）

根據國家氣象局（National Weather Service）預測，自18日（周日）晚開始，一場新風暴將襲擊南加州地區，帶來持續數天的降雨天氣。氣象專家指出，儘管本輪風暴的降雨量，預計不及上一場風暴，但可能導致更嚴重的洪澇災害。目前，南加州大部分地區都已發布洪水警報。

氣象信息顯示，新一輪降雨預計將於18日晚7時15分開始，首先影響范杜拉縣（Ventura County）地區，之後將於19日（周一）和20日（周二）席捲整個南加州。洛杉磯縣、范杜拉縣、橙縣和內陸帝國的多個縣市已經發布洪水警報，從18日下午持續至21日上午。

國家氣象局指出，預計19日至20日期間的降雨最為劇烈。范杜拉縣將受到最大影響，當地降雨量預計在3至4吋之間；橙縣降雨量最少，在1吋左右；洛杉磯盆底大部分地區，可能出現2至4吋的降雨量，山麓和山區降雨量可能高達6吋。

氣象專家表示，雖然新風暴的強度不如上一輪風暴劇烈，但引發洪水、泥石流等自然災害的可能性反而更高。這是由於在連續數周的降雨後，地面濕度處於飽和狀態，即使是1吋的降雨量，也可能引發新的問題。如山體滑坡、泥石流、洪水等。

目前，南加州大部分地區都已發布洪水警報，並針對海拔較高地區發布冬季天氣警告。洛杉磯縣發布「泥石流警報」，預計McDonald Creek、Del Arroyo Drive以及La Tuna Canyon Road地區將出現中度洪水和泥石流。內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）和聖哈辛多山區（San Jacinto Mountains）的冬季天氣警告也已啟動，降雪量預計在7000至8000呎之間。

洪水 加州 南加

上一則

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

延伸閱讀

美國防部：對青年運動掌控葉門地區5度自衛性襲擊

美國防部：對青年運動掌控葉門地區5度自衛性襲擊
多雨風暴周六襲灣區 洪水預警持續到2/21

多雨風暴周六襲灣區 洪水預警持續到2/21
南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅
暴雨怎保險 專家提建議

暴雨怎保險 專家提建議
沒有額外買洪水保險 加州受害者無法獲房屋保險賠償

沒有額外買洪水保險 加州受害者無法獲房屋保險賠償
風暴持續 洛杉磯河、南部沿海 恐驟發洪水

風暴持續 洛杉磯河、南部沿海 恐驟發洪水

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

2024-02-12 19:11
遠揚熱愛文學和藝術，儘管生活艱辛，仍不忘尋找生活中的美感。（圖：受訪人提供）

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

2024-02-13 21:02
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

無人機在瀑布上游發現蹤跡 華女雪山失聯7天 遺體尋獲

2024-02-12 01:20

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪
疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡
吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進