南加婚禮熱門「玻璃教堂」 地基滑動關閉引華人追憶

由於土地流動加速，旅人教堂將無限期關閉。（旅人教堂網站）

位於蘭喬帕洛斯維第斯鎮（Rancho Palos Verdes）的旅人教堂（又稱玻璃教堂，Wayfarers Chapel）由於其獨特的全玻璃建築和矗立於海濱懸崖上的獨特位置，成為很多人選擇結婚的熱門地點，也是南加 一道美麗的風景線。然後由於附近的土地移動和滑坡，該教堂於2月15日宣布無限期關閉。

該教堂網站上的一則通知寫道：「由於我們當地土地流動加速，我們非常悲痛地宣布關閉旅人教堂及其周邊物業，立即生效。」

這座教堂在過去的地質變化中成為了受害者，幾十年前的一場山體滑坡使其失去了遊客中心。蘭喬帕洛斯維第斯沿著海岸和起伏的山丘經歷了陸地運動，這裡曾發生多起山體滑坡，通常由大量降雨造成。教會聘請了一位地質學家，他表示教堂下方的古老山體滑坡已經重新啟動。

旅人教堂執行董事 Dan Burchett表示，「去年冬天的降雨已經完全浸透了地質深處的部分，在11月底到12月底的30天內，我們測量到超過 5 吋的移動量。」Burchett補充，該房產後面的結構已經滑落了兩呎多，必須拆除。

這座受歡迎的婚禮教堂由著名建築師Frank Lloyd Wright之子Lloyd Wright於 20 世紀 40 年代設計，耗資2萬5000元建成。它採用了Lloyd Wright著名的有機風格，將銳角、幾何形狀以及將自然融入設計中。該教堂矗立在樹林之中，俯瞰著鮑魚灣 (Abalone Cove)。 自 1951 年開業以來，它已舉辦過數千場婚禮，其中包括許多名人的婚禮，例如1958年女星簡尼‧曼斯菲爾德(Jayne Mansfield)的婚禮。

該教堂於2023年被命名為國家歷史地標，國家公園管理局表示，旅人教堂體現了「戰後有機教會設計的顯著特徵，該教堂是現代有機宗教建築群的一個特殊而獨特的例子，具有重要的設計景觀」。

由於教堂關閉，超過 175場婚禮將被取消，已經預定婚禮的夫婦將被通知退款。旅人教堂作為許多人的夢幻婚禮地點，其關閉也引起了許多華人 的追憶。何女士表示，她於幾年前在旅人教堂舉行了小型的婚禮，旅人教堂見證了她最重要的時刻之一，「聽到這個消息很遺憾」。另一位南加居民劉女士說，她每週都要去蘭喬帕洛斯維第斯鎮海邊散步，也經常會去旅人教堂，教堂的建築和景色都很迷人，「希望有一天教堂還能重新開放。」