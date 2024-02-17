洛縣學術十項全能競賽 阿罕布拉高中奪冠

阿罕布拉高中以4萬3925分的成績，捧下本屆洛杉磯縣學術十項全能競賽冠軍盃。（洛杉磯縣教育局）

洛杉磯 縣第42屆洛杉磯學術十項全能競賽（Academic Decathlon）本周落幕，以華裔生為主的阿罕布拉 高中（Alhambra High School）在教練桑切斯（Jose Sanchez）帶領下，以4萬3925分的亮麗成績捧下了冠軍盃，在37所參賽學校中展現了超強的學術實力。

洛杉磯縣教育局局長杜蘭多博士（Dr. Debra Duardo）表示：「我們恭喜阿罕布拉高中及其教練在此次學術十項全能競賽中的優異表現。他們對學習所付出的努力、奉獻和熱情得到了回報。我們也為所有十項全能競賽選手的成就感到驕傲。」

這場比賽有460多名學生共襄盛舉，他們來自洛杉磯縣63支代表隊。該比賽從今年1月18日開始，並在2024年2月3日劃下句點。洛杉磯縣教育局在2月16日舉辦了一場頒獎典禮，向所有參與十項全能競賽的選手致敬，並肯定他們的成就。

此次洛縣十項全能競賽的前五名隊伍依次為：阿罕布拉高中 (Alhambra HS)、El Rancho高中、西區高中 (West HS)、PV半島高中 (PV Peninsula HS)、北區高中 (North HS)。

除了前五名隊伍外，比佛利山高中 (Beverly Hills High School)、麗浪多聯合高中 (Redondo Union High School) 和南高中 (South High School) 也將晉級加州 學術十項全能競賽。該全州性競賽將於2024年3月6日開打，並於3月24日在聖塔克拉拉（Santa Clara）舉行頒獎典禮。在加州競賽獲勝的隊伍將晉級全國學術十項全能競賽，該項競賽將於4月25日至27日在賓州匹茲堡（Pittsburgh, Pennsylvania）舉行。

羅蘭高中 (Rowland High School) 的教練科爾（Matthew Cole）榮獲科迪奇（Roberta Kordich）教練獎。該獎項每年頒發一次，授予在基本的指導以外，還能夠激勵學生達到更高程度的學習和卓越表現的教練。

加州信用合作社（California Credit Union）是學術十項全能競賽的長期贊助商，在午宴上向15名優勝學生頒發了從200美元到500美元不等的獎學金。