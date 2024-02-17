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南加高中生密謀射殺五同學 持長槍自拍照殺氣騰騰

記者丁曙／即時報導
南加高中生維拉斯諾密謀射殺五同學，警方公布其持長槍自拍照。（Ontario Police Department）
南加高中生維拉斯諾密謀射殺五同學，警方公布其持長槍自拍照。（Ontario Police Department）

警方於 2 月 16 日進一步公布，18 歲的安大略基督教高中（Ontario Christian HS）學生維拉斯諾（Sebastian Bailey Villaseñor）密謀射殺五名同學，並且在網路透露了自己的意識發展。

安大略警察局（Ontario Police Department）局長洛倫茨（Michael Lorenz) 表示，嫌犯「非常關注校園槍擊事件」，尤其是1999 年4 月20 日發生在科羅拉多州州哥倫拜恩高中（Columbine High）的屠殺事件，該事件導致包括兩名槍手在內的15 人死亡，他計劃將襲擊事件定在哥倫拜恩高中屠殺案25 週年紀念日。洛倫茲說，五名同學包括4名女孩和1名男孩共成為他的襲擊目標，因為維拉斯諾與他們進行了「社交互動」。

此外，一名檢察官表示，維拉斯諾不喜歡少數族裔和 LGBTQ+ 族群（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒/質疑、無性戀和其他），他也將這些群體置於危險之中。局長說維拉斯諾很難發展人際關係。

警方發言人拉米雷斯警佐（Sgt. Melissa Ramirez）16日表示，「維拉斯諾使用網路平台進行研究，」。 「維拉斯諾根據自己的想法、個人選擇和傾向進行了研究。沒有跡象表明他被任何人激化了。」

但她拒絕透露這些網站的名稱，因為「我們不想透露更多細節，因為我們不希望模仿者登錄這些網站或給予這些網站關注和衝網路流量」。

警察局公佈了一些照片，稱這些照片是維拉斯諾拍攝的，照片中他拿著步槍和刀。為了保護調查結果，警長拒絕透露這些照片的拍攝地點。

洛倫茲說，維拉斯諾為攻擊所做的準備工作，包括繪製警察局和學校之間的距離，以估計（警方）反應時間。

洛倫茨說，維拉斯諾曾接觸過他父親的武器，調查人員從他們位於東谷的家中繳獲了七支步槍、三把手槍、一把霰彈槍和 1000 多發子彈。聖伯納汀諾縣地方檢察官辦公室（San Bernardino County District Attorney’s Office）表示，這位父親並未受到調查。

本週四，公設律師亞瑟·本納（Arthur Benner II）代表維拉斯諾對五項謀殺未遂罪名和一項未遂刑事威脅罪名提出了無罪抗辯。但退庭後，被告還押不得保釋。下一次法庭聽證會定於 2 月 20 日在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）舉行。

今年2 月 8 日，一名學生告訴學校工作人員，他們對維拉斯諾可能執行的計劃感到擔憂。後來的調查導致嫌犯於 2 月 10 日被捕。

同性戀 科羅拉多州 槍擊

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