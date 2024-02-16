南加聖伯納汀諾縣15日午夜3.8級地震

15日深夜地震震央區地面振動強度4.5至5度，當地居民有中度震感，但不會造成房屋破壞。（酈永剛教授提供）

南加 州聖伯納汀諾縣華人聚居地區庫卡蒙加牧場市（Rancheo Cucamonga）附近15日午夜發生3.8級地震 ，這也是南加州 地區近期多次發生4級左右地震之後的再次地震，地震專家再次呼籲民眾需多加小心。

美國地質調查局報導，2月15日晚間11點38分，距離Rancheo Cucamonga4英哩地區發生3.8級地震，震源深度13公里。

南加州地震專家酈永剛教授解讀，此次地震震源機制為西北-東南走向水平走滑斷裂，斷層沿綫為當地Mission Blvd.的東方，當地民眾有明顯震感。他表示，本次地震震央位置在安大略市（Ontario）東南3公里，庫卡蒙加牧場市（Rancheo Cucamonga）南9公里，奇諾（Chino）東北10公里，芳塔納（Fontana）西南14公里，波莫那（Pomona）東15公里，這些城市和地區華人比例相當高，很多人在地震發生時都有明顯震感。