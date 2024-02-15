羅省福僑會新春賀歲送愛心 嘉慧華埠長者
慶龍年，羅省中華會館福僑會2月14日在洛杉磯華埠舉辦「新春賀歲暨情人節送愛心」活動，與社區長者及獨居老人溫情互動，紅紅火火過新年。
活動為每一位來賓準備了賀年禮盒，其中酥角發糕均由福僑會委員義工們手工製作，真正家鄉的年味。 還有內容豐富的福袋，裝有2024民曆，開運年糕，紅包祝福語簽及福祿壽刮刮樂$888彩票一張寓意龍年大發，吉祥如意。當天適逢情人節，主辦方還暖心準備了玫瑰花和朱古力，表達人間友愛，也寓意著與前來的中老年賓朋們共度一個甜蜜溫馨的情人節。
洛杉磯經濟文化辦事處副處長張正育當天也出席大會，並代表經文處送出價值三百元禮券，顧問張自豪也為現場送出10封現金紅包，支持活動的福全健保公司，也送出限量版禮物供現場幸運大抽獎，將活動推向高潮。除了豐富好禮外，羅省中華會館副監事長林鐘博還在現場揮毫，用楷，行，草，隸，篆書寫「福氣龍」、「潇洒龍」 組字和春聯福字。
福僑會是中华會館屬下三會(校董會，福地會，福僑會)之一，爲非營利組織。 宗旨是為僑胞謀福利，爭取華人權益。本次活動是在會長羅淑珍、副會長林慧懿帶領下，全體委員經過近50天籌劃組織傾力打造，從精神到生活層面送「福」給僑胞。
上一則
FB留言