羅省福僑會新春賀歲送愛心 嘉慧華埠長者

羅省中華會館顧問張自豪（左二起）、主席李金生，洛杉磯華僑經濟文化辦事處副處長張正育，福僑會會長羅淑珍，羅省中華會館副監事長林鐘博等嘉賓出席活動與華埠耆老共慶新春佳節。（福僑會提供）

慶龍年，羅省中華會館福僑會2月14日在洛杉磯華埠 舉辦「新春賀歲暨情人節送愛心」活動，與社區長者及獨居老人溫情互動，紅紅火火過新年。

來自華埠附近老人中心的耆老歡聚一堂共慶新春佳節。（福僑會提供）

活動為每一位來賓準備了賀年禮盒，其中酥角發糕均由福僑會委員義工們手工製作，真正家鄉的年味。 還有內容豐富的福袋，裝有2024民曆，開運年糕，紅包祝福語簽及福祿壽刮刮樂$888彩票一張寓意龍年大發，吉祥如意。當天適逢情人節，主辦方還暖心準備了玫瑰花和朱古力，表達人間友愛，也寓意著與前來的中老年賓朋們共度一個甜蜜溫馨的情人節。

現場每一位來賓都能得到福僑會準備的豐富伴手禮。（福僑會提供）

洛杉磯經濟文化辦事處副處長張正育當天也出席大會，並代表經文處送出價值三百元禮券，顧問張自豪也為現場送出10封現金紅包，支持活動的福全健保 公司，也送出限量版禮物供現場幸運大抽獎，將活動推向高潮。除了豐富好禮外，羅省中華會館副監事長林鐘博還在現場揮毫，用楷，行，草，隸，篆書寫「福氣龍」、「潇洒龍」 組字和春聯福字。

福僑會是中华會館屬下三會(校董會，福地會，福僑會)之一，爲非營利組織。 宗旨是為僑胞謀福利，爭取華人權益。本次活動是在會長羅淑珍、副會長林慧懿帶領下，全體委員經過近50天籌劃組織傾力打造，從精神到生活層面送「福」給僑胞。