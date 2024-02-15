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南加安那罕小學慶新年 中文演唱喜慶舞獅

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安那罕小學學區慶祝農曆新年，羅斯福小學孩子們齊向黑獅子喝采。(AESD)
安那罕小學學區慶祝農曆新年，羅斯福小學孩子們齊向黑獅子喝采。(AESD)

安那罕小學區 (Anaheim Elementary SD) 是加州最大的小學學區，上周在羅斯福小學（Theodore Roosevelt Elementary）舉辦了農曆新年慶祝活動，該校普通話雙語沉浸式（DLI）過渡幼兒園的小朋友們演唱中國歌舞，專業團體表演舞獅，熱鬧喜慶的氛圍彰顯了節日的傳統。

影音來源：Anaheim Elementary School District

羅斯福小學校長 Anna Bae Kim 博士說，「我們為年輕的學者感到自豪。這次演講不僅是強調學生普通話熟練程度的一種方式，而且還展示了教育更多學生群體了解我們地區多種文化和習俗的重要性。」

在本學年，學區引入了普通話課程，因為家庭（其中大多數是拉丁裔）投票決定將普通話添加到西班牙語和韓語之外的 DLI 計劃中。

學生表演結束後是傳統的舞獅表演。 課程結束後，所有學生都收到了紅包，象徵新年好運。

農曆新年是中國和其他亞洲國家的傳統節日，今年是十二生肖的龍年。龍年出生的人被認為具有超凡魅力、聰明且幸運。

安那罕小學學區為安那罕市 24 個校區的近 1萬5000 名學生提供服務，使其成為加州最大的純小學學區。該學區致力於透過 TK 至六年級的「科學技術工程藝術數學」（STEAM）、雙語和音樂教育計畫，為所有學生提供有吸引力且公平的學習機會。屢獲殊榮的學校、創新計畫和獨特的社區合作夥伴關係，使 AESD 成為該地區的教育領導者，為學生在 21 世紀的成功做好準備。

羅斯福小學金髮老師持圓環逗引紅獅子。(AESD)
羅斯福小學金髮老師持圓環逗引紅獅子。(AESD)
熱鬧喜慶的舞獅表演吸引了全校師生。(AESD)
熱鬧喜慶的舞獅表演吸引了全校師生。(AESD)
孩子和家長穿上了中式對襟衫綢短襖亮相(AESD)
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