南加安那罕小學慶新年 中文演唱喜慶舞獅

安那罕小學學區慶祝農曆新年，羅斯福小學孩子們齊向黑獅子喝采。(AESD)

安那罕小學區 (Anaheim Elementary SD) 是加州 最大的小學學區，上周在羅斯福小學（Theodore Roosevelt Elementary）舉辦了農曆新年慶祝活動，該校普通話雙語沉浸式（DLI）過渡幼兒園的小朋友們演唱中國歌舞，專業團體表演舞獅，熱鬧喜慶的氛圍彰顯了節日的傳統。

影音來源：Anaheim Elementary School District

羅斯福小學校長 Anna Bae Kim 博士說，「我們為年輕的學者感到自豪。這次演講不僅是強調學生普通話熟練程度的一種方式，而且還展示了教育更多學生群體了解我們地區多種文化和習俗的重要性。」

在本學年，學區引入了普通話課程，因為家庭（其中大多數是拉丁裔）投票 決定將普通話添加到西班牙語和韓語之外的 DLI 計劃中。

學生表演結束後是傳統的舞獅表演。 課程結束後，所有學生都收到了紅包，象徵新年好運。

農曆新年是中國和其他亞洲國家的傳統節日，今年是十二生肖的龍年。龍年出生的人被認為具有超凡魅力、聰明且幸運。