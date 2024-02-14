情人節閃婚? 南加無預約結婚來這裡

洛縣、橙縣一些政府辦公點，情人節當天提供無預約結婚服務。（FOX11）

選擇2月14日情人節領結婚證，是不少情侶的浪漫夢想，也有人在這一天突發奇想，希望與心愛之人閃婚。南加洛杉磯 縣、橙縣 的一些政府辦公地點，情人節當天提供無需預約的婚禮儀式、現場即可領取結婚證。

洛杉磯縣書記官辦公室（County Clerk's Office）諾瓦克（Norwalk）總部，情人節這一天提供無需預約的結婚服務，地點位於Imperial Highway 12400號，服務時間從當天上午8時30分開始，至下午4 時30分結束。所有情侶領取結婚許、舉辦婚禮無需預約，但為了節省手續時間，抵達前可以先填寫網上申請，表格在http://marriage.lavote.net/mls/ 網站上獲取。

希望在情人節喜結連理的情侶，除了諾瓦克總部辦公室這個特定地點外，洛縣 其他結婚登記處都需要提前預約，包括提前支付結婚證費用。縣政府收取舉辦婚禮費用35元，結婚證91元，若申請保密結婚證，費用是85元。

根據紀錄，2023年情人節這一天，140對伴侶在諾瓦克總部舉行結婚儀式，平常這個地方每天舉行約30場儀式，另有73對伴侶去年情人節在洛縣其他登記處結婚。

橙縣的一些結婚登記處，同樣在2月14日情人節當天提供無預約服務，分別是安那罕市（Anaheim）、拉古納岡（Laguna Hills）、聖塔安那（Santa Ana）的書記官辦公室，當天延長工作時間，婚禮儀式持續到下午6時。依照先到先辦理的原則，這些地方提供婚姻登記服務，但同樣，提前完成網上申請可以節省手續時間，申請表格在 ocweddings.ocrecorder.com/#/ 網站上取得。橙縣結婚證費用為61元，保密結婚證是66元，舉辦婚禮儀式費用為28元。

根據統計數據，自2019年以來，橙縣書記官辦公室已在情人節當天舉辦628場婚禮，其中包括2019年114場，2020年194場，2021年疫情期間最少，只有17場，2022年150場 ，2023年153場。橙縣情人節結婚最高紀錄是在2014年，當天共頒發310張結婚證，舉行266場民事結婚儀式。