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洛縣管轄區新規 短租屋房東須註冊付費

洛杉磯訊
洛杉磯縣政委會2月13日初步批准一項新法規，規範非建制地區的短期租賃活動，要求房東註冊並支付914元年費，同時限制短期出租範圍僅限於房東的主要住所。（abc7電視台）
洛杉磯縣政委會2月13日初步批准一項新法規，規範非建制地區的短期租賃活動，要求房東註冊並支付914元年費，同時限制短期出租範圍僅限於房東的主要住所。（abc7電視台）

洛杉磯縣政委員會（Los Angeles County Board of Supervisors）2月13日（週二）初步通過一項新法規，規範非建制區內的短期租賃活動，要求從事Airbnb或VRBO等短期出租業務的房東必須註冊並支付年費914元。此舉在對房東的主要住所限制短期出租，同時禁止將附屬住宅單元、租金限制房產及度假屋用於此類租賃。該法規同時對租客的人數、停留時間及活動範圍進行限制。

縣政委員會的這項措施建基於2019年3月19日的一項決定，旨在加強對縣內非建制地區短期租賃的監管。此次修訂法規旨在確保短期租賃活動與保留長期住房存量、保護社區生活品質之間取得平衡。

該法規規定的914元註冊費用基於全面成本回收計算，涵蓋計劃管理、執行成本、員工工資和福利等。洛杉磯縣已在2023-24年度預算中撥款100萬元用於支持該登記計劃，並計劃在第二年追加撥款170萬元以覆蓋持續成本。

自2020年8月以來，縣政委已經通過實體會議和網絡研討會的形式，與社區成員就登記計劃進行廣泛討論，共有約1500名社區成員參與31場外展活動。

雖然該法規僅適用於非建制地區，以避免與個別城市的規定產生衝突，但特定沿海地區如Marina del Rey和Catalina Island則不在此次規定的執行範圍內，預計加州海岸委員會將另行制定相關規則。

對於這項新規定，社區內的意見分歧。一些個人和組織在縣政委員會會議前向縣官員表達支持或反對的立場。其中，Alan Zorthian就表示堅決反對進一步限制短期租賃，而且業主利用 Airbnb 的收入來支付帳單。第一區居民古鐵雷斯（Maria Patino Gutierrez）則敦促推進這些規定，「實際上沒有任何形式的緩解短期租金影響的方法」。

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