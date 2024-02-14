南加超市停車碰擦 此女一怒開槍殺人

嫌疑人被確認為36歲的Shawntece Norton。（KTLA5）

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）一名男子，日前在沃爾瑪 （Walmart）超市停車時，與人發生輕微的碰撞事故。沒想到，對方女司機二話不說，下車就朝這名男子開槍致其死亡，死者的親人悲痛欲絕。

這起案件發生在2月5日，被害人是59歲的Jonathan Mauk，他當時開車到高地（Highland）的沃爾瑪超市辦事。晚上8時左右，Jonathan到達停車場，正在尋找空位。當他開車在路邊行駛時，一名女司機從停車位中倒車出來。

聖伯納汀諾縣警察局的Nelson Carrington解釋說，受害者停下來並慢慢倒車，就在那時他與嫌疑人的車輛發生碰撞，實際上影響很小，只造成車輛一、兩處擦傷。Jonathan下車道歉時，嫌犯女子就從她的車走出來，向Jonathan的臉開槍，然後開車離開。

根據警方的消息，嫌疑人後來被確認為36歲的Shawntece Norton。當警察到達現場時，受害男子被發現頭部中槍，並被宣布死亡。

Jonathan在一家精品汽車公司工作，同事聽到他的死訊感到震驚。Lee Hall得知Jonathan被殺時，傷心地哭了，稱被害人生前喜歡汽車修理，他會免費修好那位女士的車，但對方卻開槍打死了他。

Jonathan的兒子Matthew Mauk無法理解，父親怎麼會因為一件小事而被槍殺，「我無法想像有人會因為這麼微不足道的事情，做出這樣的行為，這對我們來說太痛苦了，我不希望任何人經歷這一切。」家人形容Jonathan是個十分慷慨的人，會毫不猶豫地幫助有需要的人。Matthew表示，如果有人在一家汽車零件店前拋錨了，父親剛好在那裡，他就是那種願意提供幫助的人。