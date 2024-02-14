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眾院一票優勢彈劾國安部長 趙美心投票受阻功敗垂成

記者丁曙／即時報導
趙美心因新冠陽性被阻止投票，致使阻擋彈劾案功敗垂成。（本報檔案照，記者丁曙攝影）
趙美心因新冠陽性被阻止投票，致使阻擋彈劾案功敗垂成。（本報檔案照，記者丁曙攝影）

國會眾議院13日（本周二）晚間投票彈劾國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas），共和黨以214-213的一票之優通過，其中一位關鍵的華裔民主黨人趙美心（Judy Chu）缺席，她因為COVID-19測試呈陽性被阻止進入會場投票，導致民主黨護駕功敗垂成。

超過5年仍然揮之不去的新冠病毒，阻止了國會眾議員趙美心對彈劾國土安全部長梅奧卡斯的議案投下「反對」票。結果，共和黨以 214 比 213 的微弱優勢通過了彈劾案，這也是150年以來首次現任總統內閣成員被彈劾。如果趙美心參加這次投票，兩黨將以214 比 214打平，維持現狀，彈劾案通不過。

趙美心在眾議院代表南加州聖蓋博谷的部分地區，她隨後在X平台發文透露自己無法參加投票的原因後，並且批評這次投票是「騙局」。

「不幸的是，我最近的 COVID-19 檢測結果呈陽性，我正在按照 CDC 的指導方針進行隔離。」趙美心在 X平台發帖說明，「如果今晚我能夠在眾議院，我會再次投票反對梅奧卡斯的虛假彈劾」

她進一步指出，「內閣成員在政策上有分歧並不能解決我們破碎的移民制度。這是眾議院共和黨人濫用權力，他們降低了對憲法的誓言，以利用極端主義的「讓美國再次偉大」獲得廉價的政治分數。我希望盡快回到眾議院，為美國人民做實際的工作：降低成本，保護國內外自由，並維護我們社區的安全。」

趙美心在 X平台發帖說明未能參加投票的原因。（趙美心X平台）
趙美心在 X平台發帖說明未能參加投票的原因。（趙美心X平台）

投票 彈劾 趙美心

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