南加山獅攻擊家犬 黑狗掙脫獅爪撿回一命

拉汶市一戶人家的狗在自家後院被山獅襲擊（截圖自屋主監控錄像）

洛杉磯 縣時有山獅獵食家犬事件。近日，拉汶市(La Verne)一戶人家的狗遭遇山獅襲擊，過程十分殘暴，所幸勇敢的狗狗最終掙脫了山獅的控制，撿回一命。

（素材源自屋主監控錄像，記者子為後製）

2月週末的一個晚上，拉汶市一戶人家3歲的巨型黑色雪納瑞犬遭遇了一隻山獅的襲擊，家裡的監視器拍攝下了狗狗與山獅搏鬥的全過程，場面怵目驚心。狗狗名叫Holly，它的主人Steve和Nicole在接受KTLA採訪時表示，他們所居住的拉汶地區常見野生動物，如熊、土狼、響尾蛇和山獅。

這對夫婦指出，當這隻山獅走進他家院子時，他們正在屋內看電視，也是家裡第一次山獅來訪。他們起初聽見了一聲尖叫，還以為是電視裡的聲音，隨後意識到該聲音從他們後院傳來。夫婦二人隨後隔著後院玻璃門開始大喊大叫，試圖驚嚇山獅，終於成功地讓雪納瑞犬掙脫獅的爪牙逃脫。

感到害怕和擔心的Steve隨後進屋拿槍，當他回到後院時，山獅已經消失在夜色中。但大約20分鐘後，山獅又回來了，大概是在尋找受傷的狗。

狗狗因為被咬傷、抓傷，傷口需要縫針接受了獸醫的治療，目前無礙。不過，該山獅在社區裡的出現值得更多注意，Steve說，「我們想讓所有的鄰居都知道，山獅已經出來了，並且有足夠的膽量跳進院子裡攻擊一隻體型幾乎同樣大小的狗。」

專家建議，在遭遇山獅時務必記住以下提示：不要逃跑，這會觸發動物追逐的捕食本能；抱起任何小孩或寵物；不要背對動物，但要看著它的腳，避免盯著它的眼睛；如果動物表現出攻擊性，請將手臂舉過頭頂，讓自己顯得更大；可以透過大喊大叫製造噪音以驚動動物；如果有幼崽，請務必小心，不要擋在它們和山獅之間。