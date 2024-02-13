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南加內陸聯合執法 拘捕32幫派嫌犯

聖伯納汀諾訊
新年開始，內陸警方展開打擊幫派犯罪專項行動。（警方提供）
新年開始，內陸警方展開打擊幫派犯罪專項行動。（警方提供）

2024年新年伊始，南加州內陸警方於年初打擊幫派，拘捕32名涉嫌重罪幫派成員，繳獲14支槍械，以及部分毒品。警方表示，打擊幫派行動還將持續數月。

2024年2月3日至2月9日間，內陸聖伯納汀諾縣警局（San Bernardino County Sheriff Department）打擊幫派/毒品部門、特警以及多個巡邏站的執法人員，加州公路巡警局、聖伯納汀諾縣緩刑局以及加州徵教署、芳塔那警局，還有國土安全部執法人員等多家執法單位，開展專項打擊幫派犯罪執法行動。

在一周突擊行動期間，包括2月9日在尤卡帕（Yucaipa）及周邊地區的專項行動，聯合執法人員共執行了10項搜查令，分別在聖伯納汀諾、厄浦蘭（Upland）、29棕櫚樹（Twentynine Palms）、沙漠溫泉（Desert Hot Springs）、阿特蘭多（Adelanto）、卡利梅薩（Calimesa)、曼托恩（Mentone）等地。在搜索行動中，執法人員清查幫派成員和違法擁有槍支的人，共逮捕了32名涉及重罪幫派成員並查獲了14支槍械，其中包括兩支幽靈槍，以及部分毒品包括冰毒、芬太尼等。

這次打擊幫派專項行動，由聖伯納汀諾縣縣政委員會授權資金，協助壓制縣域範圍內的幫派犯罪。目的是為警方行動提供額外資金，為強化與保障當地社區生活質量提高服務。

警方表示，打擊幫派專項行動，將重點在High Desert地區和圍繞聖伯納汀諾市的治安轄區內進行，有針對性的壓制犯罪以及對假釋和緩刑犯實施檢查。行動將在接下來的數個月內持續進行。目的遏制暴力犯罪，破壞並解散目標犯罪幫派，並查找逮捕非法擁有、製造和販賣槍支的犯罪分子。

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