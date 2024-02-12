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華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

記者邵敏／洛杉磯縣即時報導
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）

洛杉磯華人女孩黃麗菲（Ada），失聯多日後遺體被找到。家人表示，女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上，「旁邊沒有路，我們不確定她是怎麼到達這個地方，以及什麼時候到這裡」。

（視頻來源：家人朋友提供／記者邵敏後製）

黃麗菲的表姐Ally指出，最後發現黃麗菲的地方，就在Baldy雪山聖安東尼奧溪瀑布（San Antonio Creek Falls）附近，她描述說，「瀑布有很多層，瀑布旁邊有石頭、以及掉落的樹枝」。

2月10日（周六）下午3時左右，黃麗菲失聯6天后，無人機在瀑布區域飛行搜尋，發現黃麗菲身影。11日最終找到女孩遺體的地方，位於雪山懸崖峭壁、層層瀑布之間，沒有路可以直接走到那裡，兩旁都是高山斜坡，岩石、樹木圍繞期間。Ally說，因為下大雪的緣故，人們走在雪路上，一不小心踏空，就可能滑下來。現場的複雜環境，也導致警方搜救非常困難。

就在發現女孩蹤跡的前幾天，無人機也曾在這塊區域搜尋，但當時沒有任何發現。家人表示，發現黃麗菲的無人機畫面已移交給警方，不便對外公布。當局尚未公布女孩的死因、以及死亡時間，家人希望她生前沒有經歷太多痛苦、恐懼、飢餓、寒冷…

回想過去一周，Ally說，隨著救援時間一天天過去，家人、朋友一直在期盼奇蹟出現，希望黃麗菲能盡快被找到。Ally 11日接到警方電話的那一刻，告知已找到遺體，她說該消息非常難以接受，這意味著希望破滅。

黃麗菲生前正在準備研究生考試。（家人、朋友提供）
黃麗菲生前正在準備研究生考試。（家人、朋友提供）

黃麗菲2015年跟隨父親移民美國，生前在一家律師事務做律師助理，同時擁有公證人執照，家人均以她為驕傲。Ally表示，黃麗菲生前正在準備研究生考試，她對許多朋友說，想繼續讀書考研，換一個新的城市環境生活，對未來有很多美好夢想。

黃麗菲愛好廣泛，喜歡爬山遠足，她學鋼琴、吉他、跳舞、還教小朋友學英文。Ally說，妹妹喜歡熱鬧，非常外向，個性大大咧咧，有很多朋友，「所有你能想到有意思的事情，她都會嘗試去做，都喜歡。每次有個新愛好時，她就會認識一群新朋友 」。

這是一個對生活充滿熱情，對未來擁有無數夢想的年輕女孩，生命在22歲這一年嘎然而止。朋友說，每年春節，他們都會一起熱鬧的度過，只有這個新年，黃麗菲離開大家。家人感謝救援過程中，所有提供資訊以及幫忙救援的人，希望大家停止對死者的猜測，所有救援內容以警方公佈的資訊為準。

洛杉磯 華人 移民

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