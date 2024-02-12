Alhambra Senior villa更名 為社區長者提供更優質服務

方樹強的代表(右)送上了感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）

位於阿罕布拉 市的Alhambra Senior villa長者安養院，近日更名為「Savant of Alhambra」，並於2月7日（週三）舉辦了開幕儀式以及精彩的慶祝活動，在舞獅的精彩表演中熱鬧迎新年，目標新一年為社區長者提供更優質服務。

當天活動中，阿罕布拉市警察局長局長Garrett Kennedy、阿罕布拉商會（Alhambra Chamber of Commerce）前任會長Suzi Dunkel-Soto、加州 49選區眾議員方樹強（Mike Fong）代表來到現場，其中阿罕布拉商會和方樹強代表為「Savant of Alhambra」頒發了感謝狀，感謝他們對社區的付出和支持。

「Savant of Alhambra」CEO Mochi Bercovich表示，「今天是我們面對社區的品牌重塑，我們非常高興能夠為阿罕布拉市以及周邊城市的長者們提供服務。」另一名CEO Adam Zenou說，「我們在這裡開始這項業務是因為我們希望幫助老年人找到合適的安養院設施以及醫療輔助，因為許多安養院並不接受醫療輔助居民。我們很自豪地說，現在「Savant of Alhambra」提供這項服務。」