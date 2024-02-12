我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

民調：18個人口族群 拜登選情不妙

Alhambra Senior villa更名 為社區長者提供更優質服務

記者朱敏梓/阿罕布拉市即時報導
方樹強的代表(右)送上了感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）
方樹強的代表(右)送上了感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）

位於阿罕布拉市的Alhambra Senior villa長者安養院，近日更名為「Savant of Alhambra」，並於2月7日（週三）舉辦了開幕儀式以及精彩的慶祝活動，在舞獅的精彩表演中熱鬧迎新年，目標新一年為社區長者提供更優質服務。

當天活動中，阿罕布拉市警察局長局長Garrett Kennedy、阿罕布拉商會（Alhambra Chamber of Commerce）前任會長Suzi Dunkel-Soto、加州49選區眾議員方樹強（Mike Fong）代表來到現場，其中阿罕布拉商會和方樹強代表為「Savant of Alhambra」頒發了感謝狀，感謝他們對社區的付出和支持。

「Savant of Alhambra」CEO Mochi Bercovich表示，「今天是我們面對社區的品牌重塑，我們非常高興能夠為阿罕布拉市以及周邊城市的長者們提供服務。」另一名CEO Adam Zenou說，「我們在這裡開始這項業務是因為我們希望幫助老年人找到合適的安養院設施以及醫療輔助，因為許多安養院並不接受醫療輔助居民。我們很自豪地說，現在「Savant of Alhambra」提供這項服務。」

當天除了開幕儀式，安養院還為現場嘉賓和長者們準備了精彩的舞獅表演，「財神爺」也現身現場，為大家發放寓意「好運」的糖果，「Savant of Alhambra」工作人員表示，在農曆新年到來之際，安養院為長者們準備了除夕夜活動還有多種傳統美食，歡樂迎春節。

Savant of Alhambra開幕儀式。（記者朱敏梓/攝影）
Savant of Alhambra開幕儀式。（記者朱敏梓/攝影）

阿罕布拉 CEO 加州

上一則

核桃市幼稚園The Cross School 除夕歌舞迎新年

下一則

南加華裔教授帶學生義診 居民讚檢查「細緻全面」

延伸閱讀

啓揚年初二遊行 舞獅帶隊吸睛

啓揚年初二遊行 舞獅帶隊吸睛

法拉盛格鬥班結業 成員獲表彰

法拉盛格鬥班結業 成員獲表彰
佛光山龍年迎新 民眾歡喜吃素宴

佛光山龍年迎新 民眾歡喜吃素宴
身份盜竊現象在每個社區都可能發生 因此請用您的語言尋求幫助

身份盜竊現象在每個社區都可能發生 因此請用您的語言尋求幫助
佛利蒙1社區房價 灣區漲最快

佛利蒙1社區房價 灣區漲最快
南加華人區藏毒品北銷加拿大 加男操縱數千磅獲刑6年

南加華人區藏毒品北銷加拿大 加男操縱數千磅獲刑6年

熱門新聞

中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

2024-02-06 21:27
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
無人機在瀑布上游發現蹤跡 華女雪山失聯7天 遺體尋獲

無人機在瀑布上游發現蹤跡 華女雪山失聯7天 遺體尋獲
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功
風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪

風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪