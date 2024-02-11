加州各族裔共慶春節 植物園、奶茶店擠爆

顧客李先生的外賣訂單本應一小時前取餐，但等了一小時還沒準備好，趕時間的他只能取消訂單。（受訪者提供）

春節期間，洛杉磯 縣迎來熱鬧氛圍。作為加州的法定節假日，春節受到更多人的重視。許多地方紛紛舉辦新春慶祝活動，其中包括杭廷頓圖書館（Hungtinton Library）、洛杉磯縣植物園 （LA County Arboretum）等知名場所，不少地方都人山人海。

洛杉磯縣植物園在大年初一提供精彩舞獅表演，還有紅色許願樹。園內不少華人 身穿紅色衣服或簡易唐裝，與親友同行，場面熱鬧非凡。華人林小姐與朋友特意相約到植物園體驗與小山羊做瑜伽，她表示，想以健康的心態開啟新的一年。林小姐指出，令她驚訝的是，一起做瑜伽的許多洋人，也互相祝福「新年快樂」，讓她意識到春節在加州，已經得到了更多重視和喜愛，不同族裔都會自發慶祝。

除自然景點，洛杉磯縣的不少奶茶店和火鍋店也是門庭若市，場面火爆。不少奶茶店的堂食和外賣訂貨都暴增，排隊時間長達半小時到一小時。位於亞凱迪亞市的Sunright Tea Studio因為門店生意太好，暫停網路訂單；位於聖蓋博市的三喵制茶更是熱門之地，店內坐滿顧客，取茶處也是人潮擁擠。一位顧客李先生表示，他的外賣訂單本應一小時前取餐，但過了一小時還沒準備好，趕時間的他只能取消訂單。另一位顧客王小姐則表示，她特別想在大年初一喝上奶茶，跑了幾家奶茶店都要排隊等候，她最終決定慢慢等待，再細品美味。