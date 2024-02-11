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自稱「上帝之軍」 保守派駕卡車「奪回」邊境

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自稱「上帝之軍」 保守派駕卡車「奪回」邊境

記者子為、金維多、朱敏梓╱即時報導
自稱「上帝之軍」的保守派人士駕駛卡車前往美國南部的邊境，抗議大量無證移民湧入美國。(X)
自稱「上帝之軍」的保守派人士駕駛卡車前往美國南部的邊境，抗議大量無證移民湧入美國。(X)

近日，一群自稱「上帝之軍」的保守派人士駕駛卡車前往美國南部邊境，抗議大量無證移民湧入美國。據悉，該和平示威，還計劃在加州、亞利桑那州等地的邊境實行。許多分析者認為，該抗議是美國大選前造勢的一部分；南加華人時政專家也認為，「無證移民」問題，會成為本次大選中重要議題之一。

1月29日，在弗吉尼亞州，一場名為「奪回我們的邊境」（Take Our Border Back）集會，吸引許多卡車車隊參與。組織者批評拜登政府使美國邊境「大門敞開」。許多參與者揮舞美國國旗和標語牌，支持那些因參與2021年1月6日國會騷亂而被定罪的人。該組織表示，其目標很簡單，想讓人們了解開放的南部邊境，將帶來諸多危險。

一名示威者在接受主流媒體採訪時表示，這是一場和平示威，從1月29日開始，近一周的抗議活動，前往無證移民多的地區。有示威者指出，尋求庇護的無證移民會造成國家極大的財務負擔，把這些都推給美國納稅人是不公平的。據悉，加州也將有類似的抗議車隊，其聲勢之大也暗示無證移民問題，會成為今年總統選舉的議題之一。

南加時事評論員李秉信認為，對非法移民的不控制，是對合法移民的不公平。他說，「絕大部分美國人都用合法方式入境，但拜登政府上任後，南部邊境幾乎呈現出隨意放無證客入境的情況。民主黨本身是保護弱勢和支持平等，但在這種未加控制之下，反而變成一種劣幣驅逐良幣：尋求合法方式進來的移民等待無期，穿越邊境非法入境的移民反而變成一種趨勢」。

目前正在敲定的一項提案，要求聯邦政府關閉邊境，該提案還將禁止非法越境的移民申請庇護。去年12月，美國海關與邊境保護局（CBP）記錄超1萬人非法進入美國，由於人手不足，CBP警員往往會立即釋放無證客。如果這項提案獲得通過，這將是30年來兩黨對美國移民法進行的最大改革。

聯邦最高法院大法官22日表決裁定，聯邦政府可以移除美墨邊境的不人道帶刺鐵絲網，成為此次示威的導火索。這些鐵絲網是由德州州長艾伯特下令設置，目的在於防止無證客從墨西哥偷渡入境美國。拜登政府認為其曾造成某些無證客受傷，阻礙聯邦政府在邊境地區執行移民法。德州宣稱有權自衛，對付其所謂的移民入侵，並表示不會遵守聯邦的命令。雙方各執一詞，而艾伯特的做法，得到數十名共和黨籍州長的支持，德州當地民眾自發組建上千「上帝軍」抗議大量移民湧入，捍衛邊境主權，政府擔心一些極端分子，會藉此機會滋事。

針對鐵絲網訴訟問題，律師劉龍珠表示，拜登政府可能會做一些退讓。劉龍珠指出，從法律層面說，最高法院已做出裁決，CBP有執法權。從政治層面，今年是大選年，大多民眾對無證移民非法入境有很大意見。他認為拜登的失誤在於，第一沒想到德州會如此強硬，第二想不到會有這麼多州支持德州作法。如果拜登繼續原有作法，可能會在大選中輸得一敗塗地。

面對日益增多的無證移民，艾伯特近年已拿出實際行動，推出引發爭議的「孤星行動」，租用長途巴士將無證移民送到華府、紐約、芝加哥、丹佛、費城、洛杉磯等民主黨執政城市，讓民眾親身體驗自家後院發生問題的感受。艾伯特如此手段，讓民主黨陣營頗為頭疼。2022年9月，兩輛德州專車甚至將無證客載到副總統賀錦麗官邸附近釋放，非營利組織不得不急忙協助安置百餘無證客。

洛杉磯也成為德州輸送無證客的主要目的地之一，2023年6月至8月，共有11輛來自德州的移民巴士到達洛杉磯市，總共載有435名無證客。車上的移民主要來自巴西、墨西哥和委內瑞拉等多個國家，部分車內也出現中國人身影。

非法移民 德州 無證客

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