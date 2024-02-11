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過年去哪玩？南加知名景點茶花盛開 滿園春色美不勝收

記者邵敏／洛杉磯縣即時報導
冬天百花凋敝，山茶花卻絢爛盛開。（記者邵敏／攝影）
冬天百花凋敝，山茶花卻絢爛盛開。（記者邵敏／攝影）

正值華人傳統的農曆新年，卻是加州一年中最寒冷的時節，百花凋敝，但南加一處知名景點，成千上百種山茶花絢爛盛開，是這個季節最靚麗的色彩，也是春節假期的絕佳去處。

（視頻來源／記者邵敏）

洛杉磯縣漢庭頓圖書館（The Huntington Library），最近一段時間開滿引人注目的山茶花，遠近遊客競相前去賞花。據稱，這棟莊園收藏上百種不同的山茶花、以及約1200種栽培的茶花品種，包括茶梅、粳稻、網紋茶、冬花茶、春茶和東金花等，滿園春色美不勝收。

走在茶花盛開的林蔭小徑，鮮豔的紅色、高貴的白色、嬌嫩的粉紅色，各色茶花觸手可及。茶花容易掉落，一邊盛開一邊凋零，遇上雨季更是如此，一眼望去，樹上樹下全是花。有遊客特意在樹下，用掉落的花瓣擺成一個愛心，希望能留住這份短暫的美景。

遊客用掉落的花瓣擺成一個愛心。（記者邵敏／攝影）
遊客用掉落的花瓣擺成一個愛心。（記者邵敏／攝影）
漢庭頓圖書館開滿引人注目的山茶花。（記者邵敏／攝影）
漢庭頓圖書館開滿引人注目的山茶花。（記者邵敏／攝影）

漢庭頓圖書館以規模盛大的玫瑰花園、紫藤長廊聞名，茶花盛開也同樣壯觀。特別是冬季賞花，遠處高山白雪皚皚，近處鮮花嬌艷欲滴，此情此景，別有一番意境。前去賞花的林女士感慨，以前總認為茶花最是普通，在中國隨處可見，沒想到這麼多品種，算是在異國他鄉大飽眼福。

由南加州茶花協會主辦的第50屆年度茶花展，日前在漢庭頓圖書館的兒童花園（Kid's Garden）舉辦，兩個展廳內數百種絢麗花朵擺放在桌上，在這裡可以看到平常少見的茶花品種，迎來無數遊客排長隊等候觀賞。

山茶花原產於中國、日本和東亞等地，18世紀傳入西方，漢庭頓圖書館的茶花品種，既有最早抵達英格蘭的山茶花後代，也有許多山茶花的雜交品種。據悉，這裡的山茶花，不僅規模大，還包含歷史悠久的稀有茶花品種，其中C. japonica California，被認為是南加有史以來最古老的現存山茶花。

流香園及周邊地區種植的網紋山茶花，是1948年從中國雲南首次引進西方，這是對茶花故鄉中國文化中的致敬；日本園、兒童園前面的小道，各色競相盛開的茶花，隨處可見。冬日漫步在山茶花叢中，感受這些神奇的冬季花朵的魅力，是過春節不可多得的好去處。

第50屆年度茶花展，在漢庭頓圖書館舉辦。 （記者邵敏／攝影）
第50屆年度茶花展，在漢庭頓圖書館舉辦。 （記者邵敏／攝影）
可以看到平常少見的一些茶花品種。（記者邵敏／攝影）
可以看到平常少見的一些茶花品種。（記者邵敏／攝影）
此處收藏上百種山茶花、以及1200種栽培的茶花品種。（記者邵敏／攝影）
此處收藏上百種山茶花、以及1200種栽培的茶花品種。（記者邵敏／攝影）

漢庭頓圖書館 南加 加州

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