我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「年長且善忘」民主黨能換掉拜登嗎？

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

大年初一遇到周末 南加商家、餐廳擁擠程度近瘋狂

記者邵敏／洛杉磯縣即時報導
人們排長隊，領取免費糖人、泥人等手工藝品。（記者邵敏／攝影）
人們排長隊，領取免費糖人、泥人等手工藝品。（記者邵敏／攝影）

當農曆春節大年初一遇上周末，南加華人商場人潮洶湧，中餐館座無虛席，門裡門外都是等位的食客，擁擠程度幾近瘋狂。高峰期時，有餐廳顧客平均排隊時長近2小時。讓人意外的是，除華人顧客外，不少其他族裔消費者也穿著紅色喜慶衣服，眾人一起感受中華民族傳統佳節的濃厚氣氛。

2月10日（周六）是華人傳統的農曆大年初一，洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞(Arcadia)金都餐廳，中午時分熱鬧非凡，門内門外都是等位的食客， 就連停車場也是人滿為患，許多顧客開車來回转好幾圈，還是找不到停車位置。

中午高峰期，中餐館等位人數近百人，門口站滿了顧客。（記者邵敏／攝影）
中午高峰期，中餐館等位人數近百人，門口站滿了顧客。（記者邵敏／攝影）
金都餐廳，大年初一中午座無虛席。（記者邵敏／攝影）
金都餐廳，大年初一中午座無虛席。（記者邵敏／攝影）

金都餐廳工作人員表示，當天上午9時30分左右，顧客就已經開始排隊，一直到下午都沒有停過。中午高峰期，等位人數近百人，平均等待時間長達一個半小時至兩個小時，有些人站在餐廳門口耐心等候，也有人索性坐在車上休息。店內進出十分擁擠，用摩肩接踵一詞形容毫不誇張。

服務生表示，餐廳一周前就已不再接受預定座位，每年通常從大年夜開始，一直到年初三，生意都非常火爆。金都餐廳特別推出688元、888元一桌的豐盛宴席，可供8至10人享用。10日當天，無論就坐的，還是等位的食客，一眼望去，除華人外，一半都是其他族裔面孔，人們穿著喜慶衣服，一起慶祝農曆新年。

聖塔安尼塔購物中心（The Shops at Santa Anita），當地華人習慣稱為Arcadia mall，大年初一這天更是人來人往。商場邀請傳統手工藝人為顧客免費做糖人、泥人、以及各種可愛的麵團公仔。人們排著長長隊伍，一名華人媽媽表示，她帶著孩子已經在隊伍裡等了兩個小時，總算快要輪到她们了。捏泥人的老爺爺忙個不停，他說不到一個小時，就已經現做現送80多個。

商場邀請傳統手工藝人為顧客免費做糖人、捏泥人。（記者邵敏／攝影）
商場邀請傳統手工藝人為顧客免費做糖人、捏泥人。（記者邵敏／攝影）
商場中央大廳搭建花團錦簇的燈籠花台。（記者邵敏／攝影）
商場中央大廳搭建花團錦簇的燈籠花台。（記者邵敏／攝影）

亞市商場內到處都是農曆新年元素，紅色的紙傘、金色的扇子懸掛在各角落，中央大廳搭建花團錦簇的燈籠花台，人們身著盛裝拍照留念，孩子們製作蓮花燈、畫花臉，主舞台上輪番上演精彩節目，每個人看上去都喜氣洋洋，流連忘返。

顧客張先生表示，今年的農曆大年初一碰上周六，孩子們放假，大人也休息，正好一家人出來過年，感受一年中最熱鬧的時候。不過張先生感慨，「人太多了，擁擠的有些頭暈，在美國待久了喜歡清淨，這樣人擠人的場面，和國內太像了。」

亞市商場內到處都是農曆新年的元素。（記者邵敏／攝影）
亞市商場內到處都是農曆新年的元素。（記者邵敏／攝影）

華人 亞凱迪亞 南加

上一則

心理學教授變建築師 餘葛瑞三年修復古建築 驚艷世人

延伸閱讀

韓國瑜到豐原發紅包 千人排隊圍廟 還有人拿韓院長春聯要簽名

韓國瑜到豐原發紅包 千人排隊圍廟 還有人拿韓院長春聯要簽名
「四海同春 全球同夢」春晚10日洛杉磯登場

「四海同春 全球同夢」春晚10日洛杉磯登場
燃亮華埠 採買年貨 芝城年味濃 排隊人潮湧現

燃亮華埠 採買年貨 芝城年味濃 排隊人潮湧現
省去排隊託運 日本機場試辦行李寄存車站商店直接上飛機

省去排隊託運 日本機場試辦行李寄存車站商店直接上飛機
被砸車「硬擠」 奔馳車主插隊疑反轉 老奶奶家遭網暴

被砸車「硬擠」 奔馳車主插隊疑反轉 老奶奶家遭網暴
新能源車過瓊州海峽排隊9小時才上船 官方：加開專班運輸

新能源車過瓊州海峽排隊9小時才上船 官方：加開專班運輸

熱門新聞

南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

2024-02-06 21:27
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20

超人氣

更多 >
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
太溫暖 蕭薔新春寫春聯獻給陳盈潔 陳家人回應了

太溫暖 蕭薔新春寫春聯獻給陳盈潔 陳家人回應了