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央視春晚 海外華人懷舊背景音和缺失的熱鬧

記者張宏/洛杉磯即時報導
春晚在技術上畫面創新。（Youtube視頻截圖）
春晚在技術上畫面創新。（Youtube視頻截圖）

海外華人把央視春晚當作懷舊背景音和缺失的熱鬧，喜歡今年春晚的傳統文化節目和懷舊元素，也有人吐槽語言類節目驚喜欠奉，懷念趙本山和陳佩斯的時代。

今年央視春晚在Youtube上可同步收看，在視頻下面評論區，高贊表示，今年春晚舞台設計喜慶雅，充滿民族風情又有時代的氣息。節目豐富，充滿民族文化的精華。 很多節目看得心潮澎湃，以身為中國人自豪。 這才是春晚該有的水平。

華人Tina劉早上起來看春晚，她說，剛來美國上學那時，每到春節就特別想家，所以看春晚解鄉愁。春晚就是一個氛圍，今年春晚視角挺美，傳統文化和懷舊元素比較多，尤其幾個古風節目不錯。 最喜歡西安分會場的詩歌，把真人和動畫結合吟詩，動畫還來自動畫電影「長安三萬里」飛天那段，挺有盛世感覺。

也有華人吐槽語言類節目雖然多，但是精彩欠奉。華人Lily徐表示，春晚主要是家里老人願意看，用來當作懷舊背景音。以前春晚最期待趙本山，沒了趙本山就沒啥意思。小品這塊其實已很多年前不行了，一方面是前幾年春晚總想教育人、感動中國，另一方面也是沒人才。陳佩斯和趙本山這兩代已把小品推到巔峰，後面的人別說超越，連望其項背都是極難的。但是，時代變了，像沈騰今年小品也不好笑，感覺是來完成任務的。

華人秦曉表示，海外完全沒有過年的氣氛，春晚權當缺失的熱鬧。不過上春晚的演員可真多，唱嘿少年的竟然是三個快40歲的男明星，為什麼要讓一堆演員來唱歌呢？真的不能接受，黃渤唱，任素汐也唱，王陽、黃軒、毛曉彤、楊冪還唱，大中華區沒有專業歌手嗎？

不過也有民眾覺得春晚面對的是全國老百姓，很多人可能從來不會專門聽歌。喜歡小品歌舞類的人要比聽歌的人多很多，演員演的都是電影連續劇，對春晚觀眾來說更眼熟。

海外華人把央視春晚當作懷舊背景音和缺失的熱鬧，喜歡今年春晚的傳統文化節目和懷舊元...
海外華人把央視春晚當作懷舊背景音和缺失的熱鬧，喜歡今年春晚的傳統文化節目和懷舊元素。（Youtube視頻截圖）

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