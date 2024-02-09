南加近期中級地震頻繁 30年1次六級地震周期來臨

9日下午，馬里布附近發生4.6級地震。（酈永剛提供）

2月9日除夕，南加州 地區又一次經歷了地震 。本次地震發生在沿海城市馬里布（Malibu）附近，洛杉磯西區城市居民震感明顯。

據美國地質勘探局（USGS），本次地震規模4.6級，發生在當天下午1時47分，震中位於馬里布西邊約六哩的聖塔莫尼卡山脈。震源深度5.5哩。南加大 （USC）地震專家酈永剛教授表示，本次地震發生在馬里布延海斷層（Malibu Coast Fault）上，地震機制為逆衝斷裂，這是由於太平洋板塊往北移動（每年約六至八釐米），碰撞北美板塊往下俯衝，在帶內形成多條東西走向斷層。馬里布沿海斷層是其中一條東西斷層，為目前評估的高風險強震斷層。

酈永剛表示，他的住所離震源比較遠，因此沒有感覺到。但是地震之後，一位比佛利山（Beverley Hills）的朋友打電話來說，感覺有三四秒的晃動，沒有屋子受損。位於聖塔莫尼卡和馬里布的居民則震感比較強烈。

位於洛杉磯縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的陳先生也感受到了本次地震。他說，他當時將腳翹在桌子上玩手機，忽然感覺腳隨著桌子晃了一下，也就一兩秒的時間，不過他很確定地震了。

酈永剛解釋，地震除了震級，還有震動烈度（MMI），是指地面人體感受到的震動強度。該值通常是震級加1.5。本次震中地面的的震動烈度為5度。酈永剛說，當震動烈度達到4.5以上，足以使放在桌面的水杯跌落。本次地震中，馬里布的震動烈度為4至5度，聖塔莫尼卡地區約為3度。

在本次地震中，地震報警系統起到了很好的作用。酈永剛介紹，馬里布市居民收到的預警時間幾乎與地震波同時到達，聖塔莫尼卡居民則在地震波來臨前10秒收到了預警。地震預警是通過ShakeAlert或MyShake App進行預警的。酈永剛建議民眾都安裝一個，關鍵時候可以保命。該預警系統只針對震中區地面震動烈度為5度以上的地震做預警，範圍也有選擇，以免擾民。