南加州美華聯第11屆領導集體亮相

美國華人社團聯合會會員大會暨第11屆領導集體選舉產生，（左起）監事長趙林、理事長江風年、主席團主席張勇和共同主席團主席許承武。（記者張宏╱攝影）

美國華人 社團聯合會日前舉辦會員大會暨第11屆領導集體選舉，常委會通過投票 及186名華人社團代表現場投票， 最終選出張勇擔任新主席團主席，江風年擔任理事長，趙林連任監事長，許承武擔任共同主席團主席。

美華聯第十屆主席團主席陳慧碧主持選舉投票。她表示，美華聯經過數十年發展，如今已擁有超過186個華人社團，希望新的領導班子，能繼續團結社團，將美華聯發揚光大。

第十屆理事長郭頌介紹美華聯常委會的決議。她說，根據美華聯「章程」，每兩年為一屆的換屆選舉，首先由19名常委會通過投票，選出新一屆領導集體的候選人，再交由會員大會選舉通過。此次常委會通過投票表決，推選張勇、江風年、趙林和許承武四名候選人。

張勇表示，當選後有信心把美華聯工作推向新階段。未來把服務成員社團，作為中心工作，積極向中國涉外部門推介各個社團，幫助成員社團發展，舉辦各項活動，有所為也有所不為。

到場186名社團代表參與現場投票，也有部分社團代表採用遠程投票。經現場統計，四名提名候選人均高票當選，順利完成美華聯換屆工作。新當選的第11屆四名領導人，當即召開第一次工作會議，任命林連連為新一屆執行長、朱俊英為常務理事長、于忠霞為常務監事長、曾勤為常務共同主席團主席、謝巧玲為常務財務長。