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南加州美華聯第11屆領導集體亮相

記者張宏/洛杉磯即時報導
美國華人社團聯合會會員大會暨第11屆領導集體選舉產生，（左起）監事長趙林、理事長江風年、主席團主席張勇和共同主席團主席許承武。（記者張宏╱攝影）
美國華人社團聯合會會員大會暨第11屆領導集體選舉產生，（左起）監事長趙林、理事長江風年、主席團主席張勇和共同主席團主席許承武。（記者張宏╱攝影）

美國華人社團聯合會日前舉辦會員大會暨第11屆領導集體選舉，常委會通過投票及186名華人社團代表現場投票， 最終選出張勇擔任新主席團主席，江風年擔任理事長，趙林連任監事長，許承武擔任共同主席團主席。

美華聯第十屆主席團主席陳慧碧主持選舉投票。她表示，美華聯經過數十年發展，如今已擁有超過186個華人社團，希望新的領導班子，能繼續團結社團，將美華聯發揚光大。

第十屆理事長郭頌介紹美華聯常委會的決議。她說，根據美華聯「章程」，每兩年為一屆的換屆選舉，首先由19名常委會通過投票，選出新一屆領導集體的候選人，再交由會員大會選舉通過。此次常委會通過投票表決，推選張勇、江風年、趙林和許承武四名候選人。

張勇表示，當選後有信心把美華聯工作推向新階段。未來把服務成員社團，作為中心工作，積極向中國涉外部門推介各個社團，幫助成員社團發展，舉辦各項活動，有所為也有所不為。

到場186名社團代表參與現場投票，也有部分社團代表採用遠程投票。經現場統計，四名提名候選人均高票當選，順利完成美華聯換屆工作。新當選的第11屆四名領導人，當即召開第一次工作會議，任命林連連為新一屆執行長、朱俊英為常務理事長、于忠霞為常務監事長、曾勤為常務共同主席團主席、謝巧玲為常務財務長。

美華聯榮譽主席張素久和鹿強及社團代表，都對新任領導班子表達祝賀。大家紛紛表示，回首過往，洛城華人經歷的每一個重大時刻，都離不開各個華人社團熱情支持和積極參與。大家充分肯定陳慧碧、郭頌、林連連、趙林等第十屆領導集體做出的貢獻和成績。

美國華人社團聯合會會員大會暨第11屆領導集體選舉大會。（記者張宏／攝影）
美國華人社團聯合會會員大會暨第11屆領導集體選舉大會。（記者張宏／攝影）
美國華人社團聯合會日前舉辦會員大會暨第十一屆領導集體選舉大會，第十屆主席團主席陳...
美國華人社團聯合會日前舉辦會員大會暨第十一屆領導集體選舉大會，第十屆主席團主席陳慧碧主持選舉投票。（記者張宏╱攝影）
張勇成為美華聯第11屆主席團主席。（記者張宏／攝影）
張勇成為美華聯第11屆主席團主席。（記者張宏／攝影）
第11屆領導集體合影。（記者張宏／攝影）
第11屆領導集體合影。（記者張宏／攝影）

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