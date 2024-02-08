南加台美急難救助會成立 為僑民留學生扶危濟困

南加州台美急難救助協會理事合影，致力於為南加州僑民、旅美訪客及留美學生提供緊急危難時的關懷與救助。（記者張庭瑜/攝影）

為滿足南加州 地區的台美僑商學子群體面對急難時的需求，僑界熱心人士2月8日成立南加 州台美急難救助協會（SCTAEAA），編織僑界的聯繫和支持網絡，促進僑界與主流社會的交流互動，提升中華民國 的國際形象。

協會創會典禮暨記者會在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，並且正式啟動和運作。首任會長田詒鴻，副會長于仁豪、李金生、徐菡美。南加州台美急難救助協會的宗旨，包括結合僑界人力與資源，為居美的中華民國僑民、旅美訪客、留美學生在遭遇緊急危難事件時提供即時的關懷與救助；協助中華民國僑務委員會海外駐處，強化僑務服務能量；促進中華民國與美國主流社會的交流互動，增進台美友誼，提升中華民國的國際能見度；以及促進海內外國人的交流，塑造僑務正面形象。協會獲得501(c)(3)認證的非營利組織，民眾捐款可享有稅務優惠。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育表示，南加州作為台灣僑胞的主要聚居地之一，急難救助案件相對其他地區更為頻繁且複雜。該協會的成立將進一步充實僑界的急難救助網絡，擴大救助範圍，為當地的僑民與僑胞提供更優質的服務。

田詒鴻也分享，籌備此協會耗時約半年，主要考量到南加州的台美人數量龐大，包括觀光客和在UCLA、USC等大學留學的學生。協會旨在結合僑界資源，為遇到困難的中華民國僑民、訪客、學生提供及時的關懷與救助。此外，協會也將與中華民國僑務委員會及其他海外機構合作，強化僑務服務能力，促進中華民國與美國主流社會的交流，並塑造僑務的正面形象。

該協會匯聚多位中華民國僑務榮譽職人員，包括總統府國策顧問田詒鴻、數位現任僑務委員、僑務諮詢委員、以及多位僑務顧問等。會員來自南加州傳統僑社、新僑及台僑，服務於南加州地區僑界的各大社團領導，包括羅省中華會館、大洛杉磯台灣會館、世界越棉寮華人團體聯合總會、美國越柬寮華人團體、泛美中華會館聯誼會、洛杉磯台美商會等眾多組織。