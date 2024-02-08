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「四海同春 全球同夢」春晚10日洛杉磯登場

記者張宏/洛杉磯即時報導
「四海同春全球同夢」美國華人春節聯歡晚會將於10日在亞凱迪亞艾美酒店（Le Meridien Pasadena Arcadia)登場，記者會宣布晚會細節。（記者張宏／攝影）
「四海同春全球同夢」美國華人春節聯歡晚會將於10日在亞凱迪亞艾美酒店（Le Meridien Pasadena Arcadia)登場，記者會宣布晚會細節。（記者張宏／攝影）

「四海同春 全球同夢」美國華人春節聯歡晚會將於10日在亞凱迪亞艾美酒店（Le Meridien Pasadena Arcadia)登場，在日前的記者會上，導演孫耀寧表示，今年正值華人春晚20周年，組委會邀請一流的藝術家和表演團隊，為大家帶來一場視聽盛宴。

在20年前，導演孫耀寧等人創辦第一屆美國華人春節聯歡晚會，今年第20屆春晚主題定為「回歸」，代表回歸初心。孫耀寧表示，當年他們攜手啟程，帶著對傳統文化的熱愛，開始這場華人春節聚會的夢想之旅。如今，這項傳統活動已成為美國華人社區不可或缺的一部分，每年都吸引著數以千計的觀眾。同時帶動整個華人社區舉辦華人春晚，使得華人春晚遍地開花。

他說，這場活動不僅僅是一場晚會，更是一次文化的交流和傳承。期待著與大家共同慶祝這個特殊的時刻，共同創造美好回憶。感謝大家一路以來的支持，攜手邁入新的里程，共同書寫美國華人春節聯歡晚會的輝煌篇章。

主辦方亞凱迪亞市議員、美國加州亞裔聯合總會會長王愛琳表示，今年選擇在亞凱迪亞市艾美酒店（Le Meridien Pasadena Arcadia)舉辦，晚會將以更加豐富多彩的節目呈現，涵蓋傳統文藝表演、創意文化展示和互動體驗。春晚會有九名重磅主持嘉賓，並擁有多位中國國家一級演員豪華陣容，還有神秘嘉賓出席，敬請期待。

美國南加州華人社團聯會會監事長趙林、美國加州華人總商會主席謝少華、會長李宏建、執行會長於宛珊、藝術總顧問賈兵、藝術總監李天翔、演員及著名主持楊洋等40多名嘉賓出席記者會。

主辦方亞凱迪亞市議員、美國加州亞裔聯合總會會長王愛琳發言。（記者張宏／攝影）
主辦方亞凱迪亞市議員、美國加州亞裔聯合總會會長王愛琳發言。（記者張宏／攝影）

華人 亞凱迪亞 加州

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