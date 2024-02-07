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洛城最大爛尾樓遭塗鴉 議員抨擊中資地產商不負責

記者趙健/即時報導
一些參與塗鴉的破壞者甚至將自己的創作過程發佈至社媒平台上。（社媒平台截圖）
一些參與塗鴉的破壞者甚至將自己的創作過程發佈至社媒平台上。（社媒平台截圖）

由中國地產商泛海控股開發的泛海廣場（ Oceanwide Plaza）最近遭到嚴重破壞，超過25層樓的玻璃外墻被塗鴉覆蓋。洛杉磯警方7日宣佈已逮捕了四名涉案嫌疑人；然而，洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de León）當天猛烈抨擊開發商泛海控股，稱洛杉磯市警局「不是泛海的私人警衛」。

視頻來源：Tiktok 記者趙健/後製

泛海廣場自2019年起因財務問題一直處於停工狀態，是洛杉磯市中心最大的未完工項目。該廣場是由三座高樓組成，是一個結合了住宅和酒店的混合建築群，位於湖人隊和快船隊比賽的Crypto.com體育場（原為Staples Center）以及Peacock Place對面。然而，經過連日來破壞者的塗鴉後，這座豪華建築群的外牆滿是「Set the Pace」、「Amen」等標語，以及許多未知含義的簡寫字母。

根據洛杉磯警察局最新發佈的消息，已逮捕四名涉嫌非法侵入的嫌疑人，分別是29歲的Sebastian Zoro-Gutierrez、30歲的Andrew Rios、35歲的Mauro Aguilar以及44歲的Jessie Carreon。警方表示，目前尚不清楚破壞者完成這次行動所花費的時間，但他們正在與物業管理公司合作，實施額外的安全措施並清除塗鴉。目前調查仍在進行中。

案件發生後，代表該地區的洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de León）提出動議，要求清理建築物上的塗鴉並對地產開發商採取法律行動。他在7日表示，洛杉磯市警局服務於洛杉磯市、該市居民和納稅人，不是泛海的私人警衛，不應該被用作保護泛海的開發項目。這座被廢棄的建築物並盡快出售是泛海的責任。

超過25層樓的外墻遭到破壞。（社媒平台截圖）
超過25層樓的外墻遭到破壞。（社媒平台截圖）

泛海是中國最大的房地產投資商之一，在近年因資金問題已出售多個美國大型地產項目，泛海廣場是其在美國的最後一個資產。據建築公司CallisonRTKL介紹，該項目於2015 年動工，當時預算約9億美元。泛海承諾通過該項目將洛杉磯市中心從「進出目的地轉變為居住地」。該項目最初計畫是建設三座塔樓，其中的主樓49層高，為200萬平方呎五星級柏悅酒店，相鄰的兩座塔樓則包含500套公寓、零售商店等。

據地產資訊網站TRD報導，2019年初，該工程因資金鏈斷裂陷入困境，之後，數十家承包商對該項目提交了超過2億元的「工程留置權」，EB-5投資者也開始對泛海提出管理不善的控訴。去年8月，加州法院曾暫時阻止了泛海廣場抵押品贖回權被取消的進程。 但9月，百慕達（Bermuda）法院下令對總部位於北京的中國泛海控股公司進行清算，並指其因泛海廣場項目面臨 2億2000萬美元的訴訟責任。

一些參與塗鴉的破壞者甚至將自己的創作過程發佈至社媒平台上。（社媒平台截圖）
一些參與塗鴉的破壞者甚至將自己的創作過程發佈至社媒平台上。（社媒平台截圖）

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