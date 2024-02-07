天普市龍年慶典 展現多元魅力
洛杉磯縣天普市（Temple City, California）2月3日（周六）在天普市公園（Temple City Park）舉行農曆新年慶祝活動，吸引眾多市民和嘉賓的參與。這一年度盛事由天普市華人協會（Temple City Chinese American Association）與天普市政府合作舉辦，展現社區的團結和多元文化的融合。
影音來源：記者張庭瑜
天普市市長文尚丞（William Mann）致詞時表示，本次活動是由天普市華人協會與市公園和娛樂部門合作，才使得今年的慶祝活動成為了有史以來最盛大的一次。農曆新年是東亞文化的傳統節慶，這個節日對許多家庭來說非常重要，在慶祝新年開始的時刻，家庭成員團聚，共同展望未來。最後，文尚丞市長也代表天普市向大家祝願農曆新年快樂，為活動增添了溫馨的氛圍。
國會議員趙美心（Judy Chu）作為特邀嘉賓出席，她感謝市議會和工作人員以及天普市華人協會的努力，並分享了農曆新年的意義。趙美心表示，農曆新年對於社區的凝聚作用，如舞龍舞獅、發紅包和家庭團聚等，這些都是文化和社區凝聚的重要時刻。而2024年龍年的更具象徵意義，並將龍在中國文化中的地位與亞裔美國人在美國歷史上的影響力進行了比較，提到了亞裔美國人在修建鐵路、開創企業、促進經濟發展以及在美國軍隊服役等方面的貢獻。
加州第49區眾議員方樹強方樹強（Mike Fong）和洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）也出席本次活動，並向大家送上新年祝福。
此次慶祝活動包含了豐富多彩的文化展示和娛樂節目，如現場表演、小吃攤和書法攤等，並有機會品嘗來自Golden Deli和鳳城美食坊（Phoenix Cuisine）等知名餐館的美食。這次活動不僅展現了亞洲和中國文化的魅力，也加強了社區之間的聯繫，為天普市帶來歡樂祥和的新年氛圍。
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