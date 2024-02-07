天普市龍年慶典 展現多元魅力

趙美心（中）頒發表揚狀給文尚丞（左一）及天普市華人協會會長（右一）。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣天普 市（Temple City, California）2月3日（周六）在天普市公園（Temple City Park）舉行農曆新年慶祝活動，吸引眾多市民和嘉賓的參與。這一年度盛事由天普市華人 協會（Temple City Chinese American Association）與天普市政府合作舉辦，展現社區的團結和多元文化的融合。

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天普市市長文尚丞（William Mann）致詞時表示，本次活動是由天普市華人協會與市公園和娛樂部門合作，才使得今年的慶祝活動成為了有史以來最盛大的一次。農曆新年是東亞文化的傳統節慶，這個節日對許多家庭來說非常重要，在慶祝新年開始的時刻，家庭成員團聚，共同展望未來。最後，文尚丞市長也代表天普市向大家祝願農曆新年快樂，為活動增添了溫馨的氛圍。

國會議員趙美心（Judy Chu）作為特邀嘉賓出席，她感謝市議會和工作人員以及天普市華人協會的努力，並分享了農曆新年的意義。趙美心表示，農曆新年對於社區的凝聚作用，如舞龍舞獅、發紅包和家庭團聚等，這些都是文化和社區凝聚的重要時刻。而2024年龍年的更具象徵意義，並將龍在中國文化中的地位與亞裔 美國人在美國歷史上的影響力進行了比較，提到了亞裔美國人在修建鐵路、開創企業、促進經濟發展以及在美國軍隊服役等方面的貢獻。

加州第49區眾議員方樹強方樹強（Mike Fong）和洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）也出席本次活動，並向大家送上新年祝福。