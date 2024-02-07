南加5華人涉走私冰毒 價值超2000萬 最高判無期
總部位於聖蓋博谷的一個國際販毒團伙的五名涉嫌成員2月7日被捕，從新聞稿姓氏看五嫌皆為華人，目前受到聯邦大陪審團的27項指控，指控他們密謀分發和意圖分發冰毒，其交易毒品價值超過2000萬美元。若所有指控都成立，每人可能面臨無期徒刑。
根據起訴書，五名嫌犯非法經營從洛杉磯縣向紐西蘭和澳洲郵寄和運輸冰毒的業務，五名嫌犯中有兩名還被指控運營儲存和包裝冰毒的非法場所，
2月7日早上被捕的五名嫌犯定於8日在聖塔安那（Santa Ana）的美國地方法院受審，他們分別為：Yangqiang Chen，45 歲，來自蒙特利公園；Jie Chen，40 歲，來自羅斯密；MeiMei Chen，41 歲，來自羅斯密；Guorong He，50 歲，來自羅斯密； Yien He，32 歲，來自羅斯密。此外，來自羅斯密的44歲嫌犯Zuxing Lin目前在逃，另一嫌犯Xingyun Chen，54 歲，目前在路易斯安那州被移民拘留。
根據調查，執法部門查獲了91包從加州運往外國的毒品包裹， 在這些包裹中，執法部門查獲了近200公斤的冰毒。 根據執法部門估計，如果這些毒品成功在澳洲和紐西蘭出售，價值將超過 2000萬美元。
7日，在羅斯密和蒙特利公園的三個地點執行搜查令期間，執法部門查獲了約40磅冰毒、超過10萬美元的現金以及來自各零售商的1000多張禮品卡。根據起訴書，被告Yangqiang Chen和Jie Chen從在線零售商處訂購並接收了3D打印絲線軸、實用工具箱、開酒器套件和傳動軸等物品，用於在國際運輸中隱藏冰毒，並寄送給外國客戶。
Zuxing Lin、MeiMei Chen、Xingyun Chen、Guorong He和Yien He在蒙特利公園和其他地方的住所包裝冰毒；Yangqiang Chen、Zuxing Lin、Meimei Chen、 Xingyun Chen、和Yien He將含有冰毒的包裹運送到UPS和國際運輸公司，並運送給外國客戶。
如果所有指控都成立，每位被告將面臨聯邦監獄的最高無期徒刑和聯邦監獄強制的最低10年徒刑。美國聯邦調查局（FBI）、緝毒管理局 (DEA) 、國土安全調查（HSA）、國稅局（IRS）刑事調查組、洛杉磯警察局（LAPD）、洛杉磯縣警局（LASD）、和美國郵政檢查局（USPIS）正在聯合調查此案。
此案是由美國加州中區檢察官辦公室、聯邦調查局 、緝毒局和國稅局牽頭的有組織犯罪緝毒特別工作組 (OCDETF) 調查的結果。 OCDETF的主要任務是查明和瓦解最嚴重的販毒、槍支販運和洗錢組織。 OCDETF採用情報驅動的多機構方法，利用聯邦、州和地方執法機構的優勢打擊犯罪網絡。
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