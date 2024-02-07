我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

57歲華男涉竊美核武機密 參與中國千人計畫被捕

首位亞裔Dominic Choi代理LAPD局長

洛杉磯訊
洛杉磯市長貝斯(左二)宣布任命Dominic Choi（中）代理LAPD局長。(市長辦公室)
洛杉磯市長貝斯(左二)宣布任命Dominic Choi（中）代理LAPD局長。(市長辦公室)

洛杉磯市警局（LAPD）將於3月起迎來其歷史上的首位亞裔局長。洛杉磯市警察委員會7日宣佈，任命助理警察局長Dominic Choi為該市的代理警察局局長。韓裔Dominic Choi將在現任局長摩爾（Michel Moore）退休後正式接任。

警察委員會在一份聲明中表示，Choi在部門內28年的豐富經驗，為他代理警察局局長做好了充足準備。他是一位在部門和社區內都享有崇高聲譽的領導者，其廣泛的知識和深思熟慮的決策令人信任。

警察委員會主席Erroll Southers表示，自現任局長Moore於1月初宣布退休計劃以來，該委員會便開始了為期數周的討論，決定誰將暫時接替局長職務。Southers還提到，委員會目前正在全國範圍內尋找合適的正式繼任者，預計篩選出前三名候選人的過程將長達９個月。市長貝斯（Karen Bass）將負責做出最終的任命決定，下一任局長的任命還須得到洛杉磯市議會的批准。

Choi在7日舉行的新聞發佈會上分享了他在代理警察局長期間，將如何維持部門的穩定性和安排優先事項。Choi表示，這次任命給他帶來了重大的責任，並且也期待面對未來的挑戰和工作。然而，他不會申請正式填補該職位，將遵循委員會設定的代理局長的規則。

根據洛杉磯市警察局網站的資料，Choi出生於加州洛杉磯，現居橙縣。Choi於1988年從Canyon高中畢業，後在南加州大學（USC）取得會計學士學位。Choi自1995年11月27日開始在洛杉磯市警察局工作，曾在多個分局擔任警察，包括Southeast分局、Pacific分局、Rampart分局和Hollenbeck分局。

洛杉磯市警局將於三月起迎來首位亞裔局長。（LAPD）
洛杉磯市警局將於三月起迎來首位亞裔局長。（LAPD）

洛杉磯 加州大學 退休

上一則

洛時精選：棕櫚泉限制短租 卻導致房價直直落

延伸閱讀

南加4、5日兩日 雨量近歷史紀錄

南加4、5日兩日 雨量近歷史紀錄
拜登致電洛杉磯 聯邦支援抗災救難

拜登致電洛杉磯 聯邦支援抗災救難
4、5兩日降水 南加多地破紀錄

4、5兩日降水 南加多地破紀錄
裁員後 臉書出租大型辦公樓

裁員後 臉書出租大型辦公樓
洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶

洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶
洛杉磯71歲搶匪重操舊業 持槍搶銀行 現金裝滿袋

洛杉磯71歲搶匪重操舊業 持槍搶銀行 現金裝滿袋

熱門新聞

南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元
矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪